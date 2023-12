Neurizer Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Neurizer eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Neurizer daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte bei Neurizer eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dieser Wandel tritt ein, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Zusammenfassend erhält Neurizer daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Neurizer verläuft derzeit bei 0,05 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,018 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -64 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 0,02 AUD, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Neurizer liegt der RSI7 aktuell bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 66,67). Deshalb erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält das Neurizer-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.