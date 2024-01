Neurizer Aktie: Aus und vorbei!

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Neurizer wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Bewertungen neutral waren. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen die Diskussionen im Zusammenhang mit Neurizer. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Neurizer-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,016 AUD liegt, was einer Abweichung von -68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 0,02 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent) liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen erfährt die Neurizer-Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Neurizer liegt bei 62,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Neurizer-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".