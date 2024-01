Neuren Pharmaceuticals Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Neuren-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,78 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,97 AUD, was einem Unterschied von +66,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,34 AUD liegt mit einem Schlusskurs darüber und wird daher ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält Neuren damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Neuren festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auf dieser Grundlage wird Neuren eine "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und den Buzz zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Neuren zeigt eine Ausprägung von 84,01, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,02, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung auf Basis des Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei negative Themen die Diskussion dominierten. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet. Die Anleger-Sentiment-Einschätzung für Neuren fällt daher negativ aus.