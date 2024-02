Neuren Pharmaceuticals Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Neuren herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,47 Punkten, was darauf hinweist, dass Neuren weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,65, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen prägten die Diskussion an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger äußerten sich verstärkt negativ über das Unternehmen Neuren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Anleger-Sentiment führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Neuren-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,03 AUD, was einer positiven Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs (20,74 AUD) weicht um +37,99 Prozent ab. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 22,15 AUD, was zu einer negativen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Neuren in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.