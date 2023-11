Neuren Pharmaceuticals Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kellanova":

Die technische Analyse der Neuren-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 12,28 AUD. Der letzte Schlusskurs von 15,04 AUD weicht somit um +22,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,27 AUD über dem letzten Schlusskurs (+22,58 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Neuren-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Neuren liegt bei 38,33, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 22 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sieben Tagen von positiven Themen geprägt war und an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Neuren diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Neuren in den sozialen Medien zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Neuren-Aktie ein "Schlecht"-Rating.