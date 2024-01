Neuren Pharmaceuticals Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Neuren in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Neuren in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmungslage als "neutral" eingestuft.

Neben den Analysen von Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Neuren in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität der Beiträge unterdurchschnittlich war und die Stimmungsänderung negativ ausfiel. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Neuren bei 13,63 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 24,11 AUD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +76,89 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie gut ab und erhält insgesamt die Einstufung "gut".

Zur Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. In Bezug auf den 7-Tage-RSI wird die Neuren-Aktie als neutral eingestuft, da dieser bei 48,58 Punkten liegt. Der RSI25 hingegen liegt bei 21,79, was bedeutet, dass Neuren als überverkauft eingestuft wird und somit die Bewertung "gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Stimmungslage, eine schlechte langfristige Stimmungslage und eine gute technische Analyse sowie RSI-Bewertung für die Neuren-Aktie.