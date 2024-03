Neuralink präsentiert erstmalig Patienten mit Gehirnimplantat

Ein Mann, gelähmt nach Tauchunfall, bewegt Computerzeiger nur mit seinen Gedanken.

In einer bemerkenswerten Demonstration technologischer Fortschritte hat Neuralink, das von Elon Musk geführte Unternehmen, erstmals einen Patienten vorgestellt, der nach einem tragischen Tauchunfall gelähmt wurde und nun in der Lage ist, mittels eines Gehirn-Computer-Implantats einen Computerzeiger durch reine Gedankenkraft zu bewegen. Der 29-jährige Noland Arbaugh übertraf während einer Liveübertragung auf Musks X-Plattform am Mittwoch alle Erwartungen, indem er ein Schachspiel steuerte, ein Unterfangen, das zuvor undenkbar schien.

"Es fühlt sich an, als würde ich mit einer Kraft, bekannt aus Filmen wie 'Star Wars', den Cursor bewegen", beschrieb Arbaugh die neuartige Erfahrung. Seine Operation verlief problemlos, und bereits einen Tag nach dem Eingriff konnte er das Krankenhaus verlassen. Die Technologie von Neuralink, die eine drahtlose Datenübertragung ermöglicht und somit den Einsatz außerhalb von Laborumgebungen zulässt, markiert einen signifikanten Fortschritt gegenüber älteren, drahtgebundenen Gehirnchips, die bereits seit 2004 existieren.

Neuralinks Präsentation zeigte nicht nur Arbaugh beim Schachspielen, sondern auch bei der gleichzeitigen Schilderung seiner Erfahrungen, was die Fähigkeit zur Multitasking unterstreicht – eine Premiere bei Demonstrationen von Gehirn-Computer-Schnittstellen, die bislang die ungeteilte Aufmerksamkeit des Nutzers erforderten.

Der Unfall, der Arbaugh im Juni 2016 alle Bewegungen unterhalb der Schultern nahm, führte zu einer Welle der Unterstützung, angeführt von Tom Burks, einem Pastor der Stone Ridge Church in Yuma, Arizona, der die Familie seit rund zwei Jahrzehnten kennt. "Ich habe mich für sie gefreut", teilte Burks mit, nachdem die Operation öffentlich bekannt wurde.

Elon Musk, dessen Unternehmen stets ambitionierte Ziele verfolgen – sei es die Marsbesiedelung durch SpaceX oder die Verbesserung der menschlichen Kognition durch Neuralink –, hatte bereits im Januar getwittert, dass der erste Patient das Implantat erhalten habe und sich von der Operation erhole. Arbaugh verbrachte die folgenden Monate damit, das Implantat zu trainieren, um seine Gedanken in präzise Bewegungen des Cursors umzusetzen. Trotz einiger Herausforderungen, die Arbaugh nicht näher beschrieb, betonte er, wie sehr das Gerät sein Leben bereits verändert hat, einschließlich einer Videospiel-Marathonsession, die erst endete, als der Akku des Implantats nach acht Stunden aufgeladen werden musste.

Das kabellose Aufladen, eine weitere Innovation des Neuralink-Geräts, das aus einem münzgroßen Chip und haarfeinen Elektroden besteht, stellt jedoch auch eine Herausforderung dar: Die Temperaturkontrolle beim Aufladen eines im Kopf befindlichen Akkus.

Während andere Unternehmen wie Paradromics und Precision Neuroscience ähnliche Gehirn-Computer-Implantate entwickeln, hat bisher nur Synchron ein solches Gerät dauerhaft bei einem Menschen implantiert. Synchrons Ansatz, ein Stent, der in ein Blutgefäß über dem Gehirn eingesetzt wird, ist weniger invasiv, kann jedoch möglicherweise nicht so viele neuronale Daten erfassen wie das Neuralink-Implantat.

Musk und Neuralink setzen sich hohe Ziele: eines Tages gesunde Menschen mit Gehirnimplantaten auszustatten, um mit der künstlichen Intelligenz Schritt halten zu können. Doch bevor dieses visionäre Ziel erreicht werden kann, muss Neuralink beweisen, dass sein Implantat sicher und wirksam für Menschen wie Arbaugh ist, die unter schwerwiegenden Beeinträchtigungen leiden.

