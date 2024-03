Neukundengewinnung für Finanzdienstleister: So erzielen Berater signifikant mehr Abschlüsse

Bad SegebergDer Markt für Finanzdienstleister hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Während früher Empfehlungen an lokale Berater den Großteil an Verkäufen erzeugt haben, befindet sich die Branche mitten im Umbruch. Grund dafür sind nicht zuletzt die erfolgreichen Maßnahmen digitaler Performance-Agenturen wie der DHEON GmbH. Das Unternehmen macht digitale Beratung in der Finanzbranche zum maßgeschneiderten Instrument für ambitionierte Finanzdienstleister und zeigt, wie qualifizierte Kundenanfragen täglich in die Postfächer der Berater gelangen.Kunden zu gewinnen ist für die meisten Berater unliebsam und häufig dem Zufall geschuldet. "Wer auf Kunden hofft, anstatt zu planen, wird es auf dem Markt künftig sehr schwer haben", sagt Richard Tinß, Geschäftsführer der DHEON GmbH. Zusammen mit Christian Kronbügel sorgen die beiden Geschäftsführer dafür, dass Finanzdienstleister durch valide und datenbasierte Systeme mehr qualifizierte Anfragen erhalten. Durch das Vorgehen des Unternehmens steigt nicht nur die Anzahl und Qualität der Beratungstermine, sondern ebenso das abgeschlossene Volumen jedes Vertriebsmitarbeiters."Im Anschluss an die Neukundengewinnung stellen wir den Countdown zur Kampagne für neue Vertriebsmitarbeiter. Das liegt an der häufig unterschätzten Flut an Kundenanfragen, welche einzelne Berater ohne Vertrieb kaum bewältigen können", sagt Christian Kronbügel. Er ist maßgeblich an der Gestaltung der Vertriebsprozesse seiner Kunden beteiligt und führt zukunftssichere Systeme für den Absatz von Finanzprodukten ein.Das Vorgehen der Agentur basiert auf einem absoluten Kundenverständnis, präzise definierten Zielgruppen und individuellen Werbeanzeigen. Damit rückt das Team um Richard Tinß und Christian Kronbügel das Angebot zahlreicher Finanzdienstleister ins Blickfeld möglicher Kunden. Auf der Website des Unternehmens finden sich neben offenen Stellenausschreibungen und Fachartikeln diverse Fallstudien, welche den Erfolg der Strategie belegen. So ist es kaum verwunderlich, dass Berater mit mehr als 2.000 Anfragen pro Jahr monatlich neue Umsatzrekorde im digitalen Vertrieb ihrer Finanzprodukte erzielen.Der Einblick hinter die Kulissen des Bad Segeberger Unternehmens macht deutlich, dass klassische Vertriebskanäle für Finanzdienstleister ausgedient haben. Wer sich und seine Mitarbeiter im Vertrieb planbar auslasten möchte, kann mit dem "Data Sales System" der DHEON GmbH einen deutlichen Weg einschlagen. Während sich klassische Berater häufig das Leben schwer machen, genießen Kunden der DHEON GmbH auf ihrem Weg zu sechsstelligen Monatsumsätzen eine vollumfängliche Betreuung und konkrete Einblicke in die Zahlen ihrer Zielgruppe.Über die DHEON GmbH:Die DHEON GmbH unterstützt Vertriebe, Immobilienvermittler, Finanzdienstleister und Betreiber von Off-Market-Portalen dabei, planbar an qualifizierte Kundenanfragen zu gelangen. Dabei setzt das Unternehmen aus Bad Segeberg auf aussagekräftige Kennzahlen und demografische Daten der Zielgruppen seiner Kunden. Mit einem validen System zur Neukunden- und Vertriebspartnergewinnung zeigt die Agentur, welche Größen branchenweit im Vertrieb möglich sind.Pressekontakt:DHEON GmbHRichard TinßE-Mail: kontakt@dheon.deWebseite: https://www.dheon.de