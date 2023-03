Neuigkeiten zur Bayer AG Aktie: Was kommt als nächstes?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer Aktiengesellschaft verzeichnet im Healthcare-Sektor eine Jahres-Rendite von 4,3 Prozent – das ist ein Plus von unübertroffenen 63,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. In der Branche Drug Manufacturers-General erreicht der Konzern eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent in den letzten zwölf Monaten und liegt damit um beeindruckende 45,58 Prozent über vergleichbaren Unternehmen.

Was können Anleger aus dem RSI-Signal ablesen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Bayer AG ein neutral eingestufter Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über unterschiedliche Zeiträume wie den RSI7 für sieben Tage oder den RSI25 für 25 Tage und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. In Bezug auf die Bayer-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 51,94, was eine neutrale...