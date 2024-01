Neuheitenpreis der Spielwarenmesse geht an HABA / Basisbausteine von HABA mit dem ToyAward 2024 ausgezeichnet

Bad Rodach/Nürnberg (ots) -Die neuen HABA Basisbausteine gewinnen den ToyAward in der Kategorie Baby & Kleinkind. Die Auszeichnung wird jährlich im Rahmen der Spielwarenmesse in Nürnberg verliehen und hebt Neuheiten hervor, die durch Kreativität, Innovation und Qualität überzeugen. Bei der Bewertung spielt das Erfolgspotenzial im Handel eine ebenso große Rolle wie Sicherheit, Qualität und Originalität. Die neuen Basisbausteine bunt, Set mittel von HABA sind ab Ende März im Handel erhältlich.Spielspaß für Kinder ab einem JahrMit HABA Bausteinen sind schon ganze Generationen groß geworden. Besonders in den ersten Lebensjahren spielen Tasten, Greifen und das Entdecken von Formen und Oberflächen eine wesentliche Rolle. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und darüber, dass kreative Bausteine die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Kinder erschaffen mit großer Begeisterung Türme, Häuser und ganz eigene Welten. Beim Spielen und Bauen passiert aber noch so viel mehr: Kinder lernen spielerisch neben den Grundsätzen der Physik und Statik auch abstraktes Denken und Kreativität", so Stefanie Frieß, verantwortlich in der Geschäftsleitung für Vertrieb und Marketing.Stein auf Stein für Groß und KleinDie Vielfalt der HABA Bausteine kommt nicht von irgendwo: Sie richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Entwicklung von Kindern. Zeitlos und äußerst langlebig werden noch Geschwister, die eigenen Kinder oder sogar weitere Generationen viel Freude mit den bunten Würfeln und Formen haben. Immer wieder können Kinder neue Bau-Welten entdecken und kreieren. Und durch die neuen Kombi-nationsmöglichkeiten leben alte Spielgefährten ruckzuck wieder ganz neu auf.Aus gutem Holz geschnitztHolzspielsachen sind schon seit über 85 Jahren ein wesentlicher Bestandteil des HABA Sortiments. Für die Fertigung der HABA Bausteine am Standort im oberfränkischen Bad Rodach wird Rotbuche verwendet. Das Buchenholz, das in der Spielwarenfertigung zum Einsatz kommt, stammt aus Wäldern aus einem Umkreis von 150 Kilometer zum Hauptstandort. Kommt Farbe ins Spiel, können Babys und Kleinkinder die lackierten Holzteile bedenkenlos in den Mund nehmen. Es werden ausschließlich lösemittelfreie Lacke und Beizen auf Wasserbasis verwendet.Über die HABA FAMILYGROUPDie HABA FAMILYGROUP bereichert seit 85 Jahren Familien und Einrichtungen mit hochwertigen Produkten in den Kernbereichen Familienleben, Spielen, Bildung, Bewegung, Kleidung und Möbel. Unter ihrem Dach vereint sie die bekannten Marken HABA, JAKO-O und HABA Pro. Seit der Gründung 1938 durch Eugen Habermaass ist die HABA FAMILYGROUP mit Sitz in Bad Rodach in Familienhand.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationIlka KunzelmannMobil: 0151 / 42237249E-Mail: pr@habafamilygroup.comOriginal-Content von: HABA FAMILYGROUP, übermittelt durch news aktuell