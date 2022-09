Neugründung von führender Wirtschaftskanzlei für deutsche und dänische Unternehmen

Flensburg-Harrislee (ots) -- Steuer- und Rechtsberatung auch auf Dänisch unter einem Markendach- 65 Experten betreuen Hunderte dänische und deutsche Unternehmen- Interdisziplinäre Beratung schafft AlleinstellungsmerkmalDie auf die Beratung von Unternehmen mit skandinavischem Hintergrund spezialisierte Steuerberatungskanzlei DANTAX GmbH und die auf Wirtschaftsrecht spezialisierte Anwaltskanzlei dtl köster Rechtsanwälte GmbH haben in Harrislee, nördlich von Flensburg, die Berufsausübungsgesellschaft "dtl DanTaxLegal" gegründet. Damit entsteht eines der größten Steuer- und Rechtsberatungsunternehmen für skandinavische Unternehmen mit Tätigkeitsbereichen in Deutschland. Zur Mandantschaft zählen zudem deutsche Unternehmer und Unternehmen.Unter dem neuen Markendach "DanTaxLegal" beraten künftig vier Partner mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, 16 Steuerberater, Rechtsanwälte sowie Juristen ihre skandinavische und deutsche Mandantschaft. Die meisten der mehr als 65 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen und schreiben hervorragend Dänisch, Deutsch und Englisch.Die Verschmelzung zur neuen Berufsausübungsgesellschaft ist die Manifestierung einer bereits im Herbst 2021 eingegangenen Kooperation. Ziel von DANTAX und dtl Köster war schon damals, Unternehmen und Unternehmern aus Skandinavien und Norddeutschland ein einheitliches Beratungsangebot bei steuerlichen und wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen zu machen. "Durch die Verschmelzung haben wir unsere Partnerschaft quasi mit einem Trauschein besiegelt", sagt Rechtsanwalt und DanTaxLegal-Partner Hans Köster.Die Anfänge des Zusammenschlusses gehen zurück auf das Frühjahr 2021. Damals hatten DANTAX und dtl köster jeweils einen steigenden Bedarf nach interdisziplinärer Beratung in Bezug auf Steuer-, Handels- und Gesellschaftsrecht diagnostiziert. "Jede steuerliche Beratung hat auch Auswirkungen auf rechtliche Aspekte. Und umgekehrt zieht jede rechtliche Gestaltung steuerliche Konsequenzen nach sich", sagt Steuerberater Jan Meyer-Sievers, Gesellschafter von DANTAX seit 2008 und weiterer Partner von DanTaxLegal. Bei grenzüberschreitenden Konstellationen wie Firmengründungen skandinavischer Unternehmen in Deutschland gelte das umso mehr.Dieser Bedarf lässt sich durch die neue interdisziplinäre Ausrichtung hervorragend abdecken. Auch ist dadurch ein reibungsloser Informationsfluss zwischen den internen Steuer- und Wirtschaftsrechtsunits rechtssicher möglich. "Wir haben DanTaxLegal vom ersten Tag an kompromisslos um den Bedarf unserer Mandanten herum gebaut", sagt Partnerin und Steuerberaterin Sigrun Scherff. Ihre Kollegin Birgit Thomas, vierte Partnerin des Unternehmens, ergänzt: "Die Rückmeldung der Mandanten ist extrem positiv. Sie schätzen es, sämtliche Beratungsleistungen aus einer Hand und unter einem gemeinsamen Dach zu bekommen. Damit besitzen wir ein besonderes Alleinstellungsmerkmal - nicht nur in der Region."Zu den Leistungen von DanTaxLegal zählten beispielsweise die Lohnbuchhaltung und Buchführung ebenso wie eine umfassende Beratung zu steuerlichen Gestaltungen oder zu rechtlichen Fragen der Unternehmensgründung, der unternehmerischen Haftung, der Ausgestaltung von Gesellschafts- und Arbeitsverträgen, dem Markenrecht bis hin zu den Möglichkeiten einer Restrukturierung in Krisenfällen.dtl DanTaxLegal GmbH ist eine Beratungsgesellschaft für steuerliche, betriebswirtschaftliche und wirtschaftsrechtliche Fragestellungen. Ein großer Teil der Mandanten besteht aus skandinavischen Unternehmen mit eigenen Tochterunternehmen, Niederlassungen oder Betriebsstätten in Deutschland. Der andere Teil kommt aus Norddeutschland und ist meist bundesweit tätig.Pressekontakt:Charlotte Christiansendtl DanTaxLegal GmbHAm Oxer 724955 HarrisleeTel.: +49 (0)461 700 353 9E-Mail: charlotte.christiansen@dantax.legalOriginal-Content von: dtl DanTaxLegal, übermittelt durch news aktuell