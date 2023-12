Neueste Entwicklungen bei der Intel Aktie: Was bedeutet das für die Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Aktie von Intel wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -22,62% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Entwicklung:

Am 04.12.2023 verzeichnete Intel einen Kursrückgang von -0,75%. Dies führte dazu, dass sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf einen Gesamtrückgang von -1,85% summierten. Diese Entwicklung deutet auf eine derzeit relativ pessimistische Marktstimmung hin.

Kursziel und Guru-Rating:

Das Kursziel von Intel liegt derzeit bei 30,86 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt prognostiziert wird. Dies würde bedeuten, dass Investoren aktuell ein Kursrisiko von -22,62% eingehen. Dennoch sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analysten-Einschätzungen:

Aktuell sind 7 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Intel stark gekauft werden sollte. 4 Analysten sehen die Aktie als kaufenswert an, jedoch ohne Euphorie. 26 Experten positionieren sich neutral und vergeben das Rating “halten”. 5 Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 2 Experten gehen sogar so weit zu sagen, dass Intel sofort verkauft werden müsse. Insgesamt sind also immer noch 25% der Analysten optimistisch gestimmt.

Fazit:

Trotz der aktuellen Unterbewertung und der pessimistischen Marktstimmung halten einige Analysten an ihrem positiven Ausblick fest. Dies wird durch das Guru-Rating bestätigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Aktie von Intel bleibt also trotz der aktuellen Entwicklung und Einschätzungen ein Thema mit Potenzial für Investoren.

