Neues von den Klima-Milchfarmen: Sammeln von Messwerten und Tiergesundheit im Fokus

Frankfurt am Main (ots) -Auf ihrer Reise zur Grünen Null konzentriert sich Nestlé besonders auf die Milchbeschaffung, da hier ein großer Teil der gesamten CO2-Emissionen des Unternehmens entstehen. Um Wege für eine klimafreundlichere Milchproduktion zu finden, testet Nestlé daher weltweit verschiedene Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion auf Pilot-Milchviehbetrieben - so auch in Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Milchindustrie und weiteren Partner:innen startete Nestlé Deutschland in diesem Jahr zwei neue Klima-Milchfarmen, die weitere Erkenntnisse zur CO2-Einsparung bringen sollen.Mit neuen Pilot-Betrieben zur klimafreundlicheren MilchWeltweit initiiert und fördert Nestlé Net Zero und Low Carbon Farms mit dem Ziel, emissionsärmere Klima-Milchviehbetriebe rund um den Globus zu etablieren. Aber warum? Fast zwei Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen von Nestlé entstehen in der Landwirtschaft und ein Drittel davon allein beim Rohstoff Milch. Um bestmöglich Treibhausgase in ihrer Lieferkette zu reduzieren und somit dem Ziel der Grünen Null bis 2050 näher zu kommen, hat Nestlé Deutschland gemeinsam mit der Original Wagner Pizza GmbH und weiteren Partner:innen 2021 die erste Klima-Milchfarm in Deutschland gestartet. Um weitere Lerneffekte zu erzielen, verkündete Nestlé zu Beginn des Jahres in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Milchindustrie (BMI) und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) den Start zwei neuer Klima-Milchfarmen in Deutschland.Bei einer der beiden neuen Klima-Milchfarmen handelt es sich um den Milchviehbetrieb "Moserhof" in Waibstadt, Baden-Württemberg. Der Hof ist das Zuhause von 80 Milchkühen sowie deren Nachzucht - und ein Familienbetrieb, genau wie die erste Klima-Milchfarm von Familie Frese in Nordhessen. Der zweite neue Pilot findet auf einem großen Bio-Milchviehbetrieb der EAG Forchheim im Erzgebirgskreis Sachsen mit über 1.400 Milchkühen und deren weiblicher Nachzucht statt.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier (https://www.nestle.de/medien/pressemitteilung/neues-von-den-klima-milchfarmen).Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGLena Elke MüllerTel: (069) 66713045lenaelke.mueller@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell