Neues von FRITZ! für Glasfaser, Wi-Fi 7 und Smart Home

Berlin (ots) -AVM auf der IFA 2023- Spitzenmodell für Glasfaser/DSL: FRITZ!Box 5690 Pro mit Triband WLAN, Wi-Fi 7, Zigbee- FRITZ!Box 6670 Cable bringt Wi-Fi 7 und Zigbee an den Kabelanschluss- Premiere: smarter Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 für effizientes Heizen- Stromfresser erkennen: neue Energieanzeige für FRITZ!DECT 200/210- Vielseitiges Smart Home: Showcases am Messestand für Matter und ZigbeeUnter dem Motto "Starke Verbindungen" präsentiert AVM auf der IFA vom 1. bis 5. September seine FRITZ!-Highlights zu den Themen Glasfaser, Wi-Fi 7 und Smart Home. Alle Neuheiten bieten den Anwendern ein vielseitiges und zukunftssicheres digitales Zuhause, das beim Energiesparen unterstützt und mehr Bedienkomfort bietet. Im Rampenlicht der IFA steht das neue Premium-Modell FRITZ!Box 5690 Pro, das Glasfaser und DSL in einem Gerät vereint. Außerdem ist es ein leistungsstarker Triband-WLAN-Router, der bereits auf das schnelle Wi-Fi 7 setzt. Der Smart-Home-Standard Zigbee ist integriert und macht aus der Highend-FRITZ!Box gemeinsam mit DECT ULE eine äußerst vielseitige Smart-Home-Zentrale. Der neue und wesentlich leistungsfähigere WLAN-Standard Wi-Fi 7 wird auch von der FRITZ!Box 6670 Cable unterstützt. Mehr Geschwindigkeit und weniger Latenz im drahtlosen Heimnetz sind das Ergebnis. Auch der neue, auf das Mesh der FRITZ!Box zugeschnittene FRITZ!Powerline 1240 AX für die schnelle Datenübertragung über die Stromleitung ist auf der IFA zu sehen. Ein weiterer Fokus liegt auf den Themen Smart Home und Energieeffizienz. Der neue Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 hilft beim kostensparenden Heizen. Die smarten Steckdosen FRITZ!DECT 200/210 erhalten eine neue Energieanzeige auf MyFRITZ!Net für langfristige Auswertungen und das Optimieren der Stromkosten. Dass das Smart Home der FRITZ!Box sehr vielseitig ist, zeigen zwei Showcases für Matter und Zigbee am Messestand. Eine Preview der MyFRITZ!App zeigt, wie man über Smartphone und Tablet intuitiv die FRITZ!Box einrichten kann. Alle weiteren FRITZ!-Produkte für die vielseitige Heimvernetzung wie das bereits erhältliche FRITZ!Fon X6 oder das FRITZ!Smart Gateway sind auch am großen AVM-Stand in Halle 10.2 zu sehen.In einer weiteren Presseinformation (https://avm.de/unternehmen/presse/presseinformationen/2023/08/die-technischen-details-der-ifa-highlights-von-fritz-fuer-glasfaser-wi-fi-7-und-smart-home/) stellen wir die geplanten FRITZ!-Produkte ausführlicher vor.Zur Presseinformation: avm.de/pi-ifa2023Pressefotos: avm.de/pressefotos (https://avm.de/unternehmen/presse/pressemedien/)Pressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell