Neues Whitepaper entwirft Plan für nachhaltige Sicherheitsprogramme im Bereich Operationelle Technologie, da Cyberbedrohungen für Industriebetriebe zunehmen

London (ots/PRNewswire) -Frost & Sullivan und Applied Risk, ein DNV-Unternehmen, haben sich zusammengeschlossen, um ein neues Whitepaper zu veröffentlichen, in dem praktische Schritte für die Konzipierung, die Implementierung und die Aufrechterhaltung von nachhaltigen Cybersicherheitsprogrammen für Operationelle Technologie (OT) beschrieben werden.Die Sicherung von OT – der Steuerungssysteme, die industrielle Abläufe verwalten, überwachen, automatisieren und steuern – ist eine wachsende Herausforderung für Unternehmen mit industriellen Betriebsabläufen. Da OT immer stärker mit IT-Umgebungen verbunden und vernetzt ist, erhalten Cyberkriminelle zunehmend Zugang zu und Kontrolle über industrielle Infrastruktur. OT-abhängige Sektoren, einschließlich Fertigung, Energie, Gesundheitswesen und Transport, gehören jetzt zu den zehn am meisten angegriffen Branchen. Infolgedessen steigt das Risiko von Produktionsstillegungen, Sicherheitsvorfällen, Prozessstörungen und sonstigen Betriebsstörungen.A Blueprint for Building Sustainable Operational Technology Cyber Security Programmes befasst sich mit den allgemeinen Bedenken, mit denen Entscheidungsträger im Bereich OT-Sicherheit konfrontiert sind, wenn sie in den Schutz ihrer Unternehmen vor sich abzeichnenden Risiken investieren. Dazu gehören:- 40 % der Entscheidungsträger im Bereich OT-Sicherheit sorgen sich um die potenziellen Sicherheitsrisiken der Integration von IT- und OT-Systemen in ihrer Organisation.- 37 % geben an, dass ihr Unternehmen nicht über das Fachwissen verfügt, das für die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines nachhaltigen OT-Sicherheitsprogramms erforderlich ist.- 26 % gehen davon aus, dass die Entscheidungsstrukturen ihrer Organisation so komplex sind, dass sie den Planungsprozess für OT-Sicherheit lähmen.Das Whitepaper bietet zugängliche Ratschläge für die Überwindung von Hürden bei Planung, Aufbau und Betrieb von Sicherheitsprogrammen. Das Analystenteam von Frost & Sullivan hat sich mit Experten für industrielle Cybersicherheit bei Applied Risk zusammengeschlossen, um nützliche Maßnahmen zu beschreiben, die in jeder Phase des Programmlebenszyklus ergriffen werden sollten, von der Festlegung von Zielen und Verantwortlichkeiten bis hin zur Ermittlung von Schwachstellen, der Auswahl von Gegenmaßnahmen und Governance-Systemen, der Implementierung von Kontrollen und der Einbettung von Sicherungssystemen. Das Whitepaper enthält auch eine Checkliste mit Aktionspunkten, um Cybersicherheit-, Engineering- und Management-Teams dabei zu unterstützen, Fallstricke auf dem Weg zu vermeiden.„Der Industriesektor kann bei seinen Digitalisierungs- und Automatisierungsbemühungen ohne solide Cybersicherheitsmaßnahmen keine hervorragenden Ergebnisse erzielen. In einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen und verschärfter regulatorischer Anforderungen stehen die führenden OT-Akteure unter größerem Druck, zu demonstrieren, dass ihr Unternehmen mit den Risiken umgehen kann, die sich aus einer zunehmend komplexeren Cyberbedrohungslandschaft ergeben. Es gibt jedoch relativ wenig bewährte Verfahren für den Aufbau nachhaltiger OT-Sicherheitsprogramme. Das Whitepaper, das wir mit Frost & Sullivan veröffentlicht haben, zielt darauf ab, führenden Akteuren in der OT-Sicherheit einen Rahmen für den Erfolg zu bieten", sagte Jalal Bouhdada, Gründer von Applied Risk und Global Cybersecurity Segment Director bei DNV.„A Blueprint for Building Sustainable Operational Technology Cyber Security Programmes befasst sich mit den zahlreichen Bestandteilen, die erforderlich sind, um OT-Sicherheitsprogramme langfristig zu einem Erfolg zu machen. Das Whitepaper gibt klare Ratschläge zu den Prozess- und Technologieüberlegungen, die angestellt werden müssen, und es wirft ein Schlaglicht auf den wichtigen menschlichen Faktor. Wir skizzieren die Stakeholder, die das Programm unterstützen müssen, die Kultur, die realisiert werden muss, und die internen und externen Fähigkeiten, die für den Erfolg des Programms benötigt werden", fügte Danielle VanZandt, Industry Manager – Commercial & Public Security bei Frost & Sullivan, hinzu.Um das Whitepaper herunterzuladen, klicken Sie bitte hier. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737551-1&h=1883211143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737551-1%26h%3D898096751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhub.frost.com%252Fot-security%252F%26a%3Dplease%2Bclick%2Bhere.&a=klicken+Sie+bitte+hier.)Informationen zu Frost & SullivanInformationen zu Applied Riskhttps://www.frost.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737551-1&h=2917409863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737551-1%26h%3D2844159558%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.frost.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.frost.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.frost.com%2F)lborges@applied-risk.comhttps://applied-risk.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737551-1&h=1123601396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737551-1%26h%3D3515020843%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapplied-risk.com%25250D%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fapplied-risk.com&a=https%3A%2F%2Fapplied-risk.com)Kontakt:Seit sechs Jahrzehnten ist Frost & Sullivan weltbekannt für seine Rolle dabei, Investoren, Unternehmensführern und Regierungen zu helfen, wirtschaftliche Veränderungen zu bewältigen und bahnbrechende Technologien, Megatrends, neue Geschäftsmodelle und Unternehmen zu identifizieren, was zu einem kontinuierlichen Fluss von Wachstumsmöglichkeiten führt, der zukünftigen Erfolg voranbringt. Kontaktieren Sie uns: Beginnen Sie die Diskussion.Applied Risk, ein DNV-Unternehmen, ist ein vertrauenswürdiger Partner für industrielle Cybersicherheit, um die kritische Infrastruktur zu schützen, auf die unsere Gesellschaft angewiesen ist. Durch die Kombination von Wissen und Erfahrung im Bereich Cybersicherheit in der Betriebstechnologie bietet Applied Risk maßgeschneiderte Lösungen, die Anlagenbesitzer, Systemintegratoren und Lieferanten bei der Entwicklung, Bereitstellung und Aufrechterhaltung von cyber-resilienten Betrieben unterstützen. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Applied Risk ist auf globaler Ebene tätig und hilft Branchen wie Öl und Gas, Strom, Wassermanagement, Pharmazeutika, Gesundheitswesen, Fertigung, Seeverkehr und Transport zu schützen.DNV ist ein unabhängiger Versicherungs- und Risikomanagement-Anbieter, der in mehr als 100 Ländern tätig ist und das Ziel verfolgt, Leben, Eigentum und die Umwelt zu schützen. Als vertrauenswürdige Stimme für viele der weltweit erfolgreichsten Unternehmen helfen wir dabei, Chancen zu ergreifen und die Risiken anzugehen, die sich aus globalen Transformationen ergeben. Wir nutzen unsere umfassende Erfahrung und unser tiefes Know-how, um Sicherheit und eine nachhaltige Leistung voranzubringen, Branchenstandards festzulegen, Lösungen zu finden und Lösungen zu inspirieren.María Celeste BailoCorporate CommunicationsE-Mail: celeste.bailo@frost.comhttps://www.frost.com/Leticia Borgeslborges@applied-risk.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-whitepaper-entwirft-plan-fur-nachhaltige-sicherheitsprogramme-im-bereich-operationelle-technologie-da-cyberbedrohungen-fur-industriebetriebe-zunehmen-301704934.htmlOriginal-Content von: Frost & Sullivan, übermittelt durch news aktuell