Neues Whitepaper der Staufen Akademie: Mit den richtigen Kompetenzen das eigene Potenzial maximal ausschöpfen

Köngen (ots) -Unternehmen und Sportler*innen haben vieles gemeinsam: So müssen beide kontinuierlich an sich arbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Anlehnung an die Sportwelt hat die Staufen Akademie deshalb einen Entwicklungspfad entworfen, mit dem die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden und Führungskräften individuell gesteigert und gleichzeitig auch die Organisation als Ganzes weiterentwickelt werden kann.Um Spitzenleistungen zu erbringen, stehen Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen wie Sportler*innen: "Im Sport führt die Wettbewerbsfähigkeit der Athlet*innen über das Training von Technik, Kraft, Kondition und mentaler Stärke. Wer gewinnen will, muss ein hohes Tempo auch über einen längeren Zeitraum durchhalten können. Ähnliches gilt für die Wirtschaft: Wettbewerbsfähige Unternehmen investieren zielgerichtet in die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden, um die richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit im Team zu haben. So bleibt eine Organisation auch bei sich schnell verändernden Marktbedingungen anpassungs- und damit durchgängig leistungsfähig", sagt Lea Buchmüller, Head of Academy bei der Staufen AG.Damit Unternehmen und ihren Mitarbeitenden das erfolgreich gelingt, haben die Experten der Staufen Akademie die drei Hebel GROW, PERFORM und TRANSFORM identifiziert, die eine wirksame Qualifizierung ausmachen:- GROW bedeutet, die persönlichen und fachlichen Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln.- PERFORM steht für stabile Leistung und Zielerreichung.- TRANSFORM beschreibt die Notwendigkeit, sich ständig an die Veränderungen des Marktes und der Arbeitswelt anzupassen.Wie das richtige Set an Kompetenzen aussieht, um die Leistung jedes Einzelnen zu steigern und das volle Potenzial in der Organisation auszuschöpfen, lesen Sie im neuen Whitepaper der Staufen Akademie "Weiterentwicklung durch Qualifizierung. Mit GROW.PERFORM.TRANSFORM zur Spitzenleistung". Das Whitepaper können Sie hier kostenfrei anfordern (https://www.staufen.ag/insights/studien-whitepaper/whitepaper-weiterentwicklung-durch-qualifizierung-2023/?utm_source=press&utm_medium=press+release&utm_campaign=whitepaper+academy+press+new).Die besondere Rolle der FührungskräfteAufgrund des raschen technologischen Wandels reichen schulische und berufliche Ausbildung allein heute nicht mehr aus. Darauf aufbauend müssen die Mitarbeitenden auf individuellen Entwicklungspfaden lernen, sich weiterzuentwickeln, stabil ihre Leistung zu erbringen und sich den ständigen Veränderungen anzupassen. Eine besondere Rolle kommt dabei den Führungskräften im Unternehmen zu. "Eine Führungskraft kennt ihre Mitarbeitenden am besten und kann sie gezielt fördern", sagt Peter Ullrich, Senior Berater und Master-Trainer bei der Staufen AG. "Wie ein guter Trainer setzt sie Impulse und hilft ihnen so, an ihre Leistungsgrenzen zu gehen und besser zu werden." Gleichzeitig dürfen Führungskräfte auch ihren eigenen Entwicklungspfad nicht aus den Augen verlieren. "Jede Führungskraft muss bei sich selbst anfangen und ihr Verhalten anpassen, insbesondere was die eigene Kommunikations- und Konfliktfähigkeit betrifft", sagt Peter Ullrich.Wenn es Unternehmen gelingt, im Rahmen einer strategischen Personalentwicklung eine Kultur des kontinuierlichen Lernens zu etablieren, profitiert letztlich die gesamte Organisation. Denn ein aktives Wissensmanagement in den eigenen Reihen trägt dazu bei, Fachkräfte stärker an das eigene Unternehmen zu binden. Peter Ullrich: "Qualifizierung sorgt für attraktive Zukunftsperspektiven im Unternehmen und macht den Mitarbeitenden deutlich, dass sie einen wichtigen Beitrag zum Gesamterfolg leisten. Auf diese Weise wirken Unternehmen auch dem Fachkräftemangel entgegen."Über die Staufen Akademie (https://www.staufen.ag/akademie/uebersicht/)GROW. PERFORM. 