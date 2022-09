Neues Werk eröffnet / Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto startet Produktion in Artern / Internationale Expansion als Ziel

Artern/Geretsried (ots) -Gustavo Gusto, Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, hat heute (Montag, 26. September 2022) in Artern/Unstrut (Thüringen) ein zweites Produktionswerk eröffnet. Damit kann das Unternehmen, das auch am Stammsitz in Geretsried (Bayern) Tiefkühlpizzen herstellt, seine Gesamtproduktion deutlich erhöhen."Mit diesem neuen Werk werden wir unsere Expansion in Deutschland und in Europa deutlich vorantreiben. Die Weichen dazu sind mit dem Neubau in Artern gestellt", sagte Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto, bei der Eröffnungsveranstaltung in Artern. "Wir nehmen nun deutlich noch mehr Fahrt auf und gehen gestärkt wie auch optimistisch in die nächsten Jahre. Mit den beiden Standorten im Süden und in der Mitte von Deutschland sind wir strategisch gut aufgestellt."Bei der Veranstaltung in Artern wiesen Dr. Katja Böhler, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider, Torsten Blümel, Bürgermeister der Stadt Artern und Johann Braun, Vorstand der Firmengruppe Max Bögl auf die Bedeutung des neuen Produktionswerkes hin."Diese Investition ist angesichts der derzeitigen globalen Herausforderungen für unsere Wirtschaft ein positives Signal", sagte Böhler. Damit setze das Unternehmen seinen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. "Wir freuen uns, dass wir als Land mit guten Standortbedingungen unseren Teil zum Unternehmenserfolg beitragen - und durch die Schaffung von 120 neuen Arbeitsplätzen davon auch profitieren können", so die Staatssekretärin. Das Land hat die Errichtung der neuen Gustavo-Gusto-Produktionsstätte im Rahmen der GRW-Investitionsförderung mit rund sieben Millionen Euro unterstützt.Antje Hochwind-Schneider, Landrätin des Kyffhäuserkreises: "Dass sich ein so großer und deutschlandweit bekannter Tiefkühlhersteller wie Gustavo Gusto dazu entschieden hat, seinen neuen Wirtschaftsstandort in Artern zu bauen, freut michals Landrätin des Kyffhäuserkreises wirklich sehr. Damit wird die Wirtschaft unserer ländlichen Region weiter gestärkt und geprägt und neue Arbeitsplätze geschaffen."Torsten Blümel, Bürgermeister der Stadt Artern: "Mit Gustavo Gusto hat sich in Artern ein Unternehmen angesiedelt, welches sich neben dem Anspruch auf eine qualitativ hochwertige Tiefkühlpizza besonders der Nachhaltigkeit verpflichtet sieht. Da hat man hier in Artern, statt neu zu bauen ein leerstehendes Werk umgebaut. So macht man Zukunft."Johann Braun, Vorstand Hochbau Firmengruppe Max Bögl "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen. Und dies hat Gustavo Gusto in Artern getan", sagt Johann Braun, Vorstand Hochbau der Firmengruppe Max Bögl. Das Unternehmen war als Generalunternehmen für den Bau des Werkes verantwortlich.Schramm betonte beim Start der Produktion: "Unsere Tiefkühlpizzen haben sich sehr erfolgreich am Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert. Die Nachfrage ist weiterhin immens. Wir haben, Dank der Begeisterung unserer Kunden und Dank des Vertrauens unserer Partner im Lebensmitteleinzelhandel, mehr erreicht, als viele uns je zugetraut haben. Wir wachsen, wachsen, wachsen."Gustavo Gusto ist erst von rund sechs Jahren als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet und beschäftigt derzeit bundesweit bereits über 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Artern soll es im Endausbau rund 120 Beschäftigte geben. In das neue Werk wurden insgesamt rund 40 Millionen Euro investiert.Der bisherige zentrale Standort von Gustavo Gusto in Geretsried (Bayern) bleibt als Verwaltungssitz und Produktionsstätte weiterhin bestehen. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen einen Umsatz von 73 Millionen Euro verzeichnen. Gustavo Gusto gehört laut Statista zu den am schnellsten wachsenden Food-Unternehmen in Europa und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt am 18. September 2022 mit dem "Großen Preis des Mittelstandes".Die Gustavo Gusto-TiefkühlpizzenUnter der Marke Gustavo Gusto gibt es derzeit neun verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen: Pura, Margherita, Salame, Salame Piccante, Prosciutto e Funghi, Prosciutto e Ananas, "Vier Käse für ein Halleluja" (Quattro Formaggi), Tonno e Cipolla und Spinaci e Ricotta.Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht diese Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer original italienischen Restaurantpizza. Der Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativen Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet auf Schamottestein bei über 400 Grad knusprig vorgebacken. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.Demnächst kommt eine neue Produktreihe auf den Markt.Über Gustavo GustoGustavo Gusto bietet Premium-Tiefkühlpizzen an, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept hergestellt werden. Die Tiefkühlpizzen werden bundesweit u.a. in den Filialen von Edeka und Rewe, Kaufland, Netto, Penny, Real, Globus, V-Markt famila, tegut, combi, Wasgau und Feneberg angeboten. In Österreich bieten Billa, Billa Plus, MPreis und "Sutterlüty - Mein Ländlemarkt" die Gustavo Gusto-Premium-Tiefkühlpizzen an. In der Schweiz sind sie bei Migros und in den Niederlanden über Flink NL erhältlich. Darüber hinaus können die Pizzen im Onlinehandel sowie im Quick-Commerce bestellt werden.Seit Mitte 2021 wird in Deutschland Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto angeboten. 