Neues Vorstandsmitglied bei der Eurox AG: Marla Luther ist Chief Strategy Officer

Bensheim (ots) -Marla Luther ist neue Chief Strategy Officer bei Eurox Pharma, dem führenden europäischen vertikal-integrierten Hersteller von cannabis-basierten Arzneimitteln, welcher künftig unter dem Namen Avextra firmieren wird.In seiner kürzlich abgehaltenen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Eurox AG Marla Luther zum Chief Strategy & Marketing Officer und in den Vorstand bestellt.- Die ehemalige Geschäftsführerin der Tilray Deutschland GmbH ist damit das neueste Vorstandsmitglied von Eurox Pharma mit Sitz in Berlin und im hessischen Bensheim.- Als Chief Strategy Officer verantwortet sie für die AG die Unternehmenskommunikation und die Neufirmierung unter dem Namen Avextra.- Außerdem wird sie den Aufbau der Pharma- und Marketing-Abteilung sowie der Sales Operation für die deutsche Gesellschaft Avextra Pharma GmbH mit Sitz in Berlin eng begleiten.- Gemeinsam mit ihrem Team soll sie den Innovationskurs von Avextra fortführen und die Forschung und Entwicklung von evidenzbasierten Cannabisarzneimitteln vorantreiben.Luther verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche. Von 2016 bis 2019 hat sie als Geschäftsführerin von Tilray Deutschland die ersten standardisierten Cannabisextrakte erfolgreich im deutschen Markt eingeführt. Bis zu Ihrem Einstieg bei Eurox Anfang 2022 hat sie Unternehmen, Behörden und Investoren in der Umsetzung und Regulierung von Geschäftsmodellen im Bereich Cannabis-basierter Medizin beraten. Neben ihrer inhaltlich-operativen Tätigkeit wird Luther auch den Austausch mit Politik und Behörden weiter pflegen und ausbauen. Dank ihrer langjährigen Erfahrung bei Tilray und als Principal in der Beratungsgesellschaft Joschka Fischer & Company verfügt sie bereits über ausgezeichnete Kontakte im Gesundheitsmarkt und in der Politik.Luther wird neben den beiden Co-CEOs Bernhard Babel und David Reckeweg-Lecompte sowie dem COO Neil Smith dem Vorstand des neufirmierten Unternehmens Avextra angehören.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Eurox, Dr. Arno Gerken, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, mit Marla Luther eine ausgewiesene Expertin im deutschen und europäischen Markt für Cannabis-basierte Arzneimittel in Vorstandsverantwortung von Eurox und künftig Avextra gewonnen zu haben. Unser Unternehmen wird von Ihrer Erfahrung und ihren Branchenkenntnissen enorm profitieren und gemeinsam mit ihr und ihrem Team werden wir unseren Innovationskurs erfolgreich fortsetzen. Mit ihrer Aufnahme in den Vorstand unterstreichen wir unsere strategischen Ziele und stärken diesen Kurs. Wir freuen uns sehr mit Marla Luther eine solch erfahrende und kompetente Kollegin in unserem Vorstandskreis zu wissen."Marla Luther betont die Bedeutung von Eurox als erfahrenem Hersteller von botanischen Extrakten und den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Entwicklung von Cannabis-basierten Arzneimitteln mit klinisch geprüftem Wirkungsnachweis für die Entwicklung medizinischer Patientenlösungen in Deutschland und darüber hinaus.Über Eurox Group:Die in Deutschland ansässige Eurox Group (zukünftig Avextra) mit Produktionsstandort im hessischen Bensheim ist einer der führenden vertikal-integrierten europäischen Anbieter für hochwertige Cannabis-basierte Arzneimittel. Das 2019 gegründete Unternehmen legt den Fokus auf die Herstellung von exakt eingestellten Cannabisextrakten. Hier liegt die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand - vom Anbau der Pflanzen in Portugal bis hin zur pharmazeutischen Herstellung in Deutschland. Zur Sicherstellung der Wirksamkeit und Qualität seiner Produkte investiert das Unternehmen ein Drittel seines Budgets in Forschung und Entwicklung. Avextra (ehm. Eurox) pflegt eine exklusive, langfristige Vertrags- und Herstellungsvereinbarung für Cannabisprodukte mit Dr. Reckeweg & Co. GmbH. Das EU-GMP-zertifizierte deutsche Pharmaunternehmen verfügt über 75 Jahre Erfahrung in der Herstellung von pflanzenbasierten Arzneimitteln.Pressekontakt:Johannes SöllerKurfürstendamm 19510117 Berlinpress@eurox-group.dewww.eurox-pharma.com/news-deOriginal-Content von: Eurox Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell