Neues Release! E-Bike ENGWE M20 mit höherer Kilometerleistung als je zuvor und Frühbucher-Aktion ist auf dem Markt.

New York, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) -ENGWE, die führende Marke für Elektrofahrgeräte, hat soeben ihr neuestes bahnbrechendes Kraftpaket auf den Markt gebracht: das E-Bike ENGWE M20. Um die Markteinführung des M20 zu feiern, bietet ENGWE eine zeitlich begrenzte Frühbucheraktion an, bei der 10 ENGWE M20 E-Bikes verschenkt werden, außerdem gibt es vom 13. bis 31. März einen Rabatt von $50/€50 auf alle E-Bikes und einen Frühbucherpreis von $1149 ($150 Rabatt). (USA (https://bit.ly/3SCkGxX)/EU (https://bit.ly/3J96IRj) Website)Das ENGWE M20 Elektrofahrrad (https://bit.ly/3IYzKTh) wurde entwickelt, um Fahrern eine kraftvolle und komfortable Fahrt zu ermöglichen, mit folgenden Merkmalen:- Ein Nabenmotor mit einer starken Leistung von 750 W (1000 W Spitzenleistung), der den Fahrer mit ausreichend Leistung versorgt, um Hügel und unwegsames Gelände zu bewältigen.- Das geländegängige E-Bike ist mit zwei Akkus ausgestattet, die zusammen eine maximale Reichweite von 75 + 75 KM mit einer einzigen Ladung ermöglichen.- Die 20 x 4,0-Zoll-Reifen sind für die Bewältigung extremen Terrains ausgelegt, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und einer maximalen Steigung von 10°.- Die Mountainbike-Reifen und -Räder sowie eine doppelte Stoßdämpfung sorgen für ein ruhiges und komfortables Fahren, selbst auf holprigen Straßen.- Ein 7-Gang-Getriebe und ein LCD-Display, das Fahrdaten in Echtzeit anzeigt, einschließlich Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Kilometerstand und mehr.Das ENGWE M20 E-Bike wurde mit einem doppelten Zweck entwickelt: Um die Probleme der begrenzten Laufleistung und des uninspirierten Designs zu lösen, die bei E-Bikes häufig auftreten. ENGWE hat sich von der Geschmeidigkeit und Anmut fliegender Fische inspirieren lassen und ein E-Bike entwickelt, das sich nahtlos in die Natur einfügt. Dieses geländegängige E-Bike, das in den Farben Schwarz, Weiß und Grün erhältlich ist, ist nicht nur optisch ansprechend, sondern spricht auch für ein breiteres Ethos von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein."Wir sind begeistert, das ENGWE M20 Elektrofahrrad (https://bit.ly/3IYzKTh) auf den Markt zu bringen, von dem wir glauben, dass es das Spiel für E-Bike-Enthusiasten verändern wird", sagt Rocky Huang, Product Director von ENGWE. "Wir möchten unseren Kunden das bestmögliche Fahrerlebnis und die besten Lösungen bieten, und das M20 ist ein perfektes Beispiel dafür. Mit seinem leistungsstarken Motor und der großen Reichweite können die Fahrer problemlos längere Strecken zurücklegen, während das stromlinienförmige Design und die Speed-Boost-Technologie den Fahrern ermöglichen, mit Leichtigkeit durch ihre Fahrten zu schweben."Melden Sie sich jetzt an, um eines der 10 ENGWE M20 E-Bikes zu gewinnen, und besuchen Sie die ENGWE US- (https://bit.ly/3SCkGxX) und die EU-Webseiten (https://bit.ly/3J96IRj) um weitere Informationen zu diesem zeitlich begrenzten Angebot zu erhalten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2030943/ENGWE_M20_Electric_bike.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-release-e-bike-engwe-m20-mit-hoherer-kilometerleistung-als-je-zuvor-und-fruhbucher-aktion-ist-auf-dem-markt-301770010.htmlPressekontakt:Vikey Xie,vikey@engwe-bikes.com,+86-15116425608Original-Content von: Engwe Bike, übermittelt durch news aktuell