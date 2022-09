Neues Medikament von Biogen verlangsamt das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit in einer Spätstudie: Analyst sieht 25% Aufwärtspotenzial für die Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Biogen, Inc. (NASDAQ: BIIB) und Eisai Co. Ltd.(OTC: ESALY) gaben am späten Dienstag positive Ergebnisse aus einer Studie im Spätstadium ihres Alzheimer-Behandlungskandidaten bekannt. Was geschah: Biogen und Eisai teilten mit, dass die globale Phase-3-Bestätigungsstudie, "Clarity AD," von Lecanemab den primären Endpunkt und alle wichtigen sekundären Endpunkte mit hochstatistisch signifikanten Ergebnissen erreicht hat. Lecanemab, ein Anti-Amyloid-Beta-Protofibrillen-Antikörper, wird zur Behandlung leichter kognitiver Beeinträchtigungen aufgrund von Alzheimer’s untersucht. Diese Medikamentenklasse funktioniert… Hier weiterlesen