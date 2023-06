Neues Fördermodell für die Bürgerenergie: Wie sich Energy Sharing anreizen lässt / Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Green Planet Energy und Bündnis Bürgerenergie

Hamburg / Berlin (ots) -Zusammen erneuerbare Energie produzieren - und diese dann in der Gemeinschaft nutzen: Energy Sharing ist ein Konzept, das Menschen, die in der Nähe von Wind- und Solarparks leben, die konkrete Teilhabe an der Energiewende ermöglicht und die Akzeptanz des Erneuerbaren-Ausbaus vor Ort stärkt. Daneben fördert das von der EU politisch gewollte Modell die regionale Ökostrom-Nutzung. Damit dies aber auch hierzulande möglich wird, müssen neue Anreize gesetzt werden - zum Beispiel in Form einer gesetzlichen Förder-Prämie, die energiewirtschaftliche Aufwände ausgleicht und Verbraucher:innen aktiviert, an Energy Sharing zu partizipieren.Das Bündnis Bürgerenergie und die Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy haben hierzu eine Kurzstudie beim Analyseinstitut Energy Brainpool in Auftrag gegeben. Die Untersuchung liefert anhand aufwändiger Strommarkt-Modellierungen erstmals eine umfassende Datengrundlage dazu, wie eine solche Prämie ausgestaltet werden könnte.Wir wollen Ihnen die Ergebnisse der Studie ausführlich vorstellen und diese politisch wie energiewirtschaftlich einordnen. Wir laden Sie deshalb hiermit herzlich zur Pressekonferenz ein.Wann: Dienstag, 04.07.2023 um 10.00 UhrWo: Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 10117 Berlin-Mitte sowie online per ZoomAuf dem Podium und für anschließende Interviews stehen Ihnen dort zur Verfügung:- Ariane August, Politikreferentin bei Green Planet Energy- Filipp Roussak, Analyst bei Energy Brainpool- Malte, Zieher, geschäftsführender Vorstand Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn)- Christoph Rasch, Teamleiter Kommunikation bei Green Planet Energy (Moderation)Die Pressekonferenz ist als Hybridveranstaltung vor Ort und per Online-Übertragung geplant. Bitte teilen Sie uns mit einer kurzen E-Mail an presse@green-planet-energy.de mit, ob Sie vor Ort oder online per Zoom an der Veranstaltung teilnehmen möchten. Wir senden Ihnen in diesem Fall rechtzeitig die Einwahldaten zu.Pressekontakt:Malte ZieherBündnis BürgerenergieTel.: 0157 / 79212344E-Mail: malte.zieher@buendnis-buergerenergie.deChristoph RaschGreen Planet Energy eGTel.: 040 / 808 110 658E-Mail: christoph.rasch@green-planet-energy.deOriginal-Content von: Green Planet Energy, übermittelt durch news aktuell