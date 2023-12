Neues All-Time-High beim Musterdepot der boerse.de-Signale Aktien USA

Auch in den USA läuft die Weihnachts-Rallye auf vollen Touren und erhielt durch die Fed-Sitzung in dieser Woche sogar noch zusätzlichen Rückenwind. Entsprechend prächtig läuft es auch für das Musterdepot der boerse.de-Signale USA, das am 14. Dezember einen neuen historischen Höchststand erreichte. Allein in diesem Jahr gewann das Musterdepot damit schon 31,7% (S&P 500 +19,3%)...