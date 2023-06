Neues AGRAVIS-Banner glänzt am Futtermittelwerk in Münster

Münster (ots) -"Vielfalt anbauen. Klimaschutz ausbauen.": Seit dem 27. Juni sorgt eine neues Riesen-Banner am genossenschaftlichen Futtermittelwerk der AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/newsroom/news/newsdetails/20230627_neues-agravis-banner.html) in Münster für Aufsehen. Friedrich-Wilhelm Raiffeisen grüßte schon freundlich aus der Höhe und auch das Dachmarkenmotiv "Gemeinsam stark." des Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens" leuchtete lange Zeit weithin sichtbar von der Fassade. Nun tauschten die Fassadenkletterer das aktuelle gegen ein neues Motiv - pünktlich zum Deutschen Bauerntag Ende Juni in Münster, der sich u. a. mit dem "Projekt Zukunftsbauer" beschäftigt.Das 10 mal 15 Meter große Banner aus Mesh-Gewebe zeigt Windräder und Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen sowie eine junge Land- und Energiewirtin. Es trägt den Titel "Vielfalt anbauen. Klimaschutz ausbauen." und illustriert das Zukunftsthema Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft. Denn: Neben den landwirtschaftlichen Kernthemen Pflanzenbau und Tierhaltung erzeugen landwirtschaftliche Betriebe auch erneuerbare Energien."Landwirt:innen und der ländliche Raum tragen aktiv und gemeinwohlorientiert zur Energiewende und zum Klimaschutz bei - ganz im Sinne unseres Claims "Gemeinsam stark."", sagt Dr. Dirk Köckler, Vorstandsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG. Das neue Motiv zeige auf, dass Landwirtschaft und Energiewirtschaft zusammenwirken - "und eine Energiewende ohne starke Landwirtschaft nicht funktioniert".Die Fotos für das Banner wurden auf dem Hof (https://www.hof-ungru.de/)der Land- und Energiewirtin Theresa Ungru gemacht. Sie leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinemast und Ackerbau und ist außerdem Geschäftsführerin zweier Bürgerwindparks die insgesamt 18 Windkraftanlagen im Münsterland betreiben (Bürgerwind Hörstel und Bürgerwind Altenrheine). Daneben ist sie Vorsitzende des Bürgerenergieverbunds Steinfurt e.V. (in Gründung), dessen Netzwerkplattform "Echter Bürgerwind" (https://www.echter-buergerwind.de/) eine schnellere, am Gemeinwohl orientierte Energiewende und mehr Klimaschutz anstrebt und dafür Beteiligte in der Region Steinfurt zusammenbringt.Die gesamte Pressemitteilung sowie ein Bild des neuen Banners finden Sie hier (https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/newsroom/news/newsdetails/20230627_neues-agravis-banner.html).Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell