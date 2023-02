Neuerscheinung am Magazinmarkt: Erste KALK&KEGEL Printausgabe mit 144 Seiten zur Zukunft der Gastronomie

Wien (ots) -Das Branchenmedium KALK&KEGEL hat sein erstes Printmagazin auf den Markt gebracht. Bekannte Autorinnen und Autoren schreiben darin zu den brennendsten Zukunftsthemen der Gastronomie.Während in der Medienbranche aktuell zahlreiche gedruckte Magazintitel eingestellt werden, macht das Gastronomie-Branchenmedium KALK&KEGEL mit einer Premiere auf sich aufmerksam: Soeben erschienen ist das erste Printmagazin von KALK&KEGEL – ein Whitebook zu den wichtigsten Zukunftsthemen der Gastronomie. 144 Seiten stark, grafisch aufwändig gestaltet und an Bord namhafte Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. „Die Gastronomie steht vor einem Umbruch. Dazu muss man kein Hellseher sein. Aber genau in diesem Prozess der Veränderung ergeben sich große Chancen – und die zeigen wir auf“, schreibt Herausgeber und Chefredakteur Michael Pöcheim-Pech im Editorial des Premieren-Magazins von KALK&KEGEL.Journalistisch hochwertig durchleuchtet werden Themen wie die um sich greifende Personalnot, die latente Drogen- und Alkoholsucht innerhalb der Branche sowie die Zukunftstrends vom Essen über Spirituosen bis zum Wein. Das neue KALK&KEGEL Magazin ist für 18 Euro pro Stück über den Onlineauftritt von KALK&KEGEL unter www.kalkundkegel.com/magazin zu bestellen.Schon jetzt arbeitet die Redaktion an der nächsten Nummer. Zukünftig soll das KALK&KEGEL Magazin halbjährlich zu einem wechselnden Überthema erscheinen. Zielgruppe sind alle Menschen, die in und mit der Gastronomie im deutschsprachigen Raum arbeiten. Pöcheim-Pech: „KALK&KEGEL ist eine Bewegung, hinter der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der deutschsprachigen Gastronomie und Hotellerie stehen. Ihre Themen bringen wir über die unterschiedlichsten Kanäle auf die Bühne und diskutieren sie dort. Das Magazin ist eine Möglichkeit laut zu sein, Themen anzustoßen und Antworten auf die brennendsten Fragen zu finden.“Die erste Nummer des KALK&KEGEL Magazins setzt sich gleich zum Beginn des 144 Seiten starken Werks mit der Personalnot auseinander. Dabei lässt die Redaktion die Theorien der bekannten österreichischen New-Work-Expertin Lena Marie Glaser auf die gelebte Praxis prallen und stellt sie zur Diskussion mit bekannten Gastronomen wie Steve Breitzke (MAST Weinbistro) oder Simon Schubert (Reznicek). Nachgegangen wird der ebenso spannenden Frage, wo denn die „Alten“ der Branche geblieben sind. „Gerade jetzt sind in der Gastro Leute mit Erfahrung gefragt. Die Branche betreibt einen Jugendwahn, der sich nun rächt“, so Chefredakteur Pöcheim-Pech.Ebenso zu finden im neuen KALK&KEGEL Magazin ist ein achtseitiges Interview mit dem bekannten deutschen Neurowissenschaftler Prof. Dr. Rainer Spanagel, der aufregende Einblicke in den Rauschzustand der Branche gibt, deren Reiz auch durch Alkohol, Sex und Drogen besteht. Nach rund 20 bunt gestalteten Beiträgen rund um die Zukunft der Branche – von Reportagen über Kolumnen bis hin zu Interviews – schließt das Magazin mit einer Auflistung von 114 Winzerinnen und Winzern, welche die Redaktion gemeinsam mit einer Auswahl der besten Sommelières und Sommeliers für zukunftsweisend erachtet.Über KALK&KEGELGegründet wurde KALK&KEGEL vom Grazer Unternehmer und Medienprofi Michael Pöcheim-Pech im Jahr 2018. Seit damals zählen sich die einflussreichsten Gastronominnen und Gastronomen aus Österreich und Deutschland zu dieser Bewegung, die bislang vor allem durch den Onlineauftritt www.kalkundkegel.com bekannt war sowie durch den Podcast „Spruch mit Sprudel“. Ab sofort wird die KALK&KEGEL Redaktion nun auch mit dem neuen Printmagazin das spitze und gastro-affine Zielpublikum im deutschsprachigen Raum erreichen. Pöcheim-Pech: „Geplant ist eine halbjährliche Erscheinungsweise. Wir bringen ganz bewusst ein Magazin für Hedonisten auf den Markt. Denn das sind wir in dieser Branche sowieso alle.“Magazin Bestellung: www.kalkundkegel.com/magazinPressekontakt:Michael Pöcheim-PechE: chefredaktion@kalkundkegel.comT: +43 660 562 80 67Original-Content von: KALK & KEGEL, übermittelt durch news aktuell