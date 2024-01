Neuer Skandal bei Signa: Über 300 Millionen Euro in Familienkreisen veruntreut

Kurz vor Insolvenz: Signa Development gab Darlehen an Benkos Privatumfeld – Gläubiger über Geldverbleib ratlos.

Im Dickicht des Immobilienimperiums von René Benkos Signa-Konzern offenbart sich eine weitere, brisante Enthüllung: Die Tochtergesellschaft Signa Development hat vor ihrer Insolvenz mehr als 300 Millionen Euro an zwei Unternehmen aus Benkos familiärem Umfeld verliehen.

Die betroffenen Unternehmen, Laura Finance Holding und Laura Holding, gehören zur Laura Privatstiftung, welche Benkos Privatvermögen verwaltet und unter anderem Luxusresidenzen und Winterdomizile umfasst. Die Gläubiger stehen vor einer bitteren Realität: Die Chancen, die verliehenen 300 Millionen Euro zurückzubekommen, werden als äußerst gering eingeschätzt. Die Sanierer der Signa Development äußern sich pessimistisch dazu.

Die beiden Darlehen, im Jahr 2023 gewährt, wurden erst am 29. Dezember 2023 öffentlich bekannt, als Signa Development bereits Insolvenz angemeldet hatte. Die Gläubiger, darunter auch die größten Namen in der Finanzwelt, waren bis zu diesem Zeitpunkt im Unklaren über den Zweck dieser beträchtlichen Geldmittel.

Die Insolvenz der Signa-Gruppe, die größte in der Geschichte Österreichs, hinterlässt bei 94 Gläubigern Schulden in Höhe von mehr als 14 Milliarden Euro. Die Signa-Gruppe galt einst als Paradebeispiel für Immobilienexzellenz. Doch der Glanz verblasste, und die Insolvenz war unausweichlich.

René Benko bündelte unter Signa Prime prestigeträchtige Projekte wie den Elbtower in Hamburg und die Luxus-Shoppingmeile Goldenes Quartier in Wien. Signa Development widmete sich hingegen Bauprojekten abseits der Top-Lagen. Die Entwicklungen bei Signa haben eine dramatische Wendung genommen.

Während Signa Prime und Signa Development im Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung steckten, beantragte die Muttergesellschaft Signa Holding nun den Wechsel in ein reguläres Insolvenzverfahren. Dieser Schritt ermöglicht es dem Insolvenzverwalter, die Geschäfte zu führen und schafft Raum, um die Sanierungspläne in Ruhe zu prüfen.

Mit dem Wechsel entfällt der bisherige Zeitdruck, unter dem die Signa Holding stand. Die Gläubiger sollten ursprünglich am 12. Februar über den Sanierungsplan abstimmen. Doch ohne klare Informationen aus den Verfahren der Tochtergesellschaften wird dies nun obsolet.

Die Unsicherheit über den Verbleib der 300 Millionen Euro in Benkos Familienkreisen wirft nicht nur Fragen auf, sondern verleiht diesem Finanzskandal eine ungeahnte Dimension. Die Gläubiger, die erst nach der Insolvenz von diesem Vorgang erfuhren, stehen nun vor einem Rätsel: Warum floss das Geld und wieso blieb die Information darüber solange im Dunkeln?

Eine Entscheidung über die Zukunft der Signa Holding bleibt vorerst ausgesetzt, und die Gläubiger stehen vor einem düsteren Szenario. Die Signa-Gruppe, unter dem Dach von Signa Prime und Signa Development, galt einst als Paradebeispiel für Immobilienexzellenz.

Doch die Verschleierung von Darlehen in Benkos Privatumfeld wirft ein düsteres Licht auf die ehemals hochgelobte Gruppe. Die Gläubiger, darunter auch renommierte Namen der Finanzwelt, bleiben im Dunkeln über den Verbleib ihrer Investitionen.

Nachricht im Orginal