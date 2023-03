Neuer Schulungs- und Fortbildungspartner für die Sicherheitswirtschaft / Klüh Security gründet eigene Akademie zur Qualifizierung von Sicherheitspersonal

Düsseldorf (ots) -Klüh Security, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, gibt den Markteintritt der Rheinischen Akademie für Sicherheit und Wirtschaft GmbH (RASW) bekannt. Das Schulungsangebot des neuen Bildungsträgers umfasst Aus- und Fortbildungsthemen des Sicherheitsgewerbes in den Bereichen Luftsicherheit, Gefahrgut und Personenschutz und richtet sich an alle Sicherheitsunternehmen, die ihre Einsatzkräfte entsprechend qualifizieren möchten."Die RASW ermöglicht es uns, unsere Qualitätsführerschaft bei Sicherheitsdienstleistungen sicherzustellen und Marktpotenziale im Aus- und Weiterbildungsmarkt für Security-Personal insbesondere im Bereich Luftsicherheit zu heben", erklärt Axel Hartmann, Geschäftsführer Klüh Security.Neben Luftsicherheitspersonal schult die RASW auch allgemeines Sicherheitspersonal beispielsweise in Waffensachkunde oder Brandschutz und bildet dieses über AZAV-Maßnahmen auch aus. Der Unterricht erfolgt in den Ausbildungszentren der neuen Sicherheitsakademie am Standort Düsseldorf sowie in den Niederlassungen in Köln und Ratingen. Ebenso werden Online-Schulungen angeboten. Höchste Ausbildungsqualität gewährleistet die RASW über behördlich zertifizierte und zugelassene Trainer*innen, originalgetreue Nachbauten ausgewählter Kontrollstrecken, in denen kritische Situationen realistisch durchgespielt werden können, sowie ein vom Luftfahrt-Bundesamt zertifiziertes Röntgenbilderkennungsprogramm zur Identifizierung gefährlicher Gegenstände.Die RASW stellt die perfekte Ergänzung zu den Dienstleistungen von Klüh Security dar, die Sicherheit für hochsensible Bereiche der kritischen Infrastruktur anbietet und gewährleistet. Die Verbindung ist ein weiterer Schritt, qualitativ hochwertige, integrierte Sicherheitslösungen zukunftsfähig anbieten zu können.Weitere Informationen unter www.rasw-akademie.de.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell