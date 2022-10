Neuer Ratgeber für den Kauf der besten gebrauchten Wohnmobile im Herbst und Winter

Wien (ots) -Das Buch nimmt die LeserInnen an die Hand und vermittelt sämtliche Profi-Tricks bei der Auswahl, Besichtigung und Preisverhandlung eines gebrauchten Reisemobils.Sinkende Nachfrage, steigendes Angebot: Wer antizyklisch kauft, spart bares Geld. Dabei sind der Herbst und Winter die besten Jahreszeiten, um beim Kauf eines gebrauchten Wohnmobils ein echtes Schnäppchen zu machen. Wieso? Weil die Mehrheit ab Oktober nicht mehr ans Campen denkt, sich die Unterstellkosten über den Winter sparen möchte oder eine Neuanschaffung für den nächsten Frühling geplant hat. Kurz: Das Mobil muss weg – und das eröffnet Chancen für den günstigen Kauf.Das sollten alle Interessierten angesichts der aktuellen Mondpreise auf dem Gebrauchtmarkt für Wohnmobile nutzen. Denn die kollektive Lust auf Outdoor-Urlaub und die aktuelle Teuerungswelle hat den Kauf eines gebrauchten Reisemobils fürs kleine Budget nicht einfacher gemacht. Der neue Ratgeber „Die besten Wohnmobile unter 15.000 Euro: Suchen, finden, kaufen!“ nimmt die LeserInnen an der Hand und begleitet sie vom ersten Entschluss weg, ein Reisemobil fürs kleine Geld zu kaufen. Von der Auswahl des richtigen Aufbaus über die zielgerichtete Suche des passenden Modells bis zur effizienten Besichtigung und der erfolgreichen Preisverhandlung.Dabei werden detailliertes Prozesswissen für die erfolgreiche Suche, echte Praxis-Tipps für Ausstattung, Grundriss, Motorisierung und Antrieb sowie erprobte Insider-Verhandlungsstrategien vermittelt, die die LeserInnen fit für den Wohnmobilkauf machen und teure Fehler vermeiden lassen. Egal, ob man ein Wohnmobil für sich allein oder die Familie sucht.Autor Pascal Sperger war 15 Jahre lang als Journalist für Tageszeitungen und Fachmedien tätig, immer im „Very Special Interest“-Bereich Mobilität. Als Ausgleich fuhr und fährt er weg. Fast immer mit dem Wohnmobil. „Mit diesem Ratgeber wollte ich allen, die am Anfang ihres Camping-Traums stehen, viel eigene Recherchearbeit ersparen und all jene Tipps mitgeben, die ich als Newbie gerne bekommen hätte!“, so Sperger.Der Ratgeber ist im Buchhandel sowie online auf Amazon bzw. über die Webseite www.pascal-sperger.com erhältlich (ISBN 978-3-9505250-0-7, 131 Seiten, Preis: 14,98 EUR (D) / 15,11 EUR (A) / 13,92 SFR (CH)).Pressestimmen:„Gebrauchtes Wohnmobil für unter 15.000 Euro: Pascal Sperger weiß wie.“ - VORARLBERGER NACHRICHTEN„Sperger erklärt unterhaltsam, verständlich und detailliert, auf was beim Kauf eines gebrauchten Wohnmobils zu achten ist.“ - OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTENPressekontakt:Für ein Rezensions- oder Verlosungsexemplar(e) sowie für Bildmaterial wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt (office@smartandserious.com).Original-Content von: smart and serious communication e. U., übermittelt durch news aktuell