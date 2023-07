Neuer Partner Bodo Körber / Bain & Company forciert Technologietransformation von Industrieunternehmen

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

München (ots) -Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company baut ihre Expertise in puncto Technologietransformation weiter aus. Seit dem 1. Juli 2023 verstärkt Bodo Körber die Praxisgruppe Industriegüter und -dienstleistungen. Vom Düsseldorfer Büro aus wird der Partner die neu formierte Unit Advanced Digital Technologies in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) voranbringen.Industrieunternehmen erleben derzeit ein nie dagewesenes Ausmaß an disruptiven Veränderungen. "Auf den Betrieben lastet ein immenser Druck, was ihre Produktivität, die Unterbrechungen der Lieferketten oder Nachhaltigkeitsanforderungen anbelangt", stellt der neue Bain-Partner Bodo Körber fest. "Gleichzeitig versetzt die digitale Transformation sie in die Lage, ihre betrieblichen Abläufe von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Erbringung von Dienstleistungen zu optimieren. Durch technologiegestützte Produkte und datengetriebene Services sowie innovative Geschäftsmodelle lassen sich dabei auch neue Umsatzpotenziale erschließen." Dies setze allerdings häufig massive Investitionen in Infrastruktur, Abläufe, Personal sowie eine auf die neuen Erfordernisse angepasste Organisationsstruktur voraus.In der neuen Bain-Unit Advanced Digital Technologies ist die Beratungskompetenz aus den Bereichen Industrie, Operations und Unternehmenstechnologie zusammengefasst. Gerade Maschinenhersteller, Anlagenbauer und -betreiber sowie Firmen aus den Segmenten Automatisierung und produzierendes Gewerbe profitieren von dem integrierten Ansatz. Er umspannt den gesamtem Produktlebenszyklus von der Entwicklung über die Produktion und Distribution bis hin zu Services und stellt die bestmögliche Technologieunterstützung sicher.Darüber hinaus hat Bain ein internationales Ökosystem an Kooperationspartnern (https://www.bain.com/vector-digital/partnerships-alliance-ecosystem/), unter anderem für die Technologietransformation, gebildet. So werden Kundenunternehmen weltweit in allen Phasen dieses Prozesses nachhaltig unterstützt, technologisch und ökonomisch optimale Lösungen umzusetzen.Innovative, technologiegetriebene Geschäftsmodelle bergen für Industriebetriebe ein enormes Umsatzpotenzial. "Gemeinsam mit unseren Kundenunternehmen treiben wir nicht nur deren Technologietransformation voran, sondern schaffen auch ein Umfeld, in dem Agilität und Innovationen entstehen", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Mit Bodo Körber haben wir einen weiteren Spezialisten für unser Team gewonnen, der aufgrund seiner tiefgreifenden Branchen-, Technologie- und Consultingexpertise zu den erfahrensten seines Fachs gehört." Bain hat seine Beratungskompetenz rund um die Schlüsselthemen Digitalisierung und technologische Transformation weltweit zuletzt deutlich ausgebaut. Allein in der DACH-Region wurde der Partnerkreis in den Praxisgruppen Digitale Transformation, IT-Consulting sowie Industriegüter und -dienstleistungen seit 2022 um elf Mitglieder erweitert.Bodo Körber verfügt über mehr als 30 Jahre Beratungs- und Industrieerfahrung. Sein Fokus liegt auf Technologietransformation, Advanced Analytics, IT-OT-IIoT-Architekturen sowie Cloud-Plattformen. Er berät hauptsächlich Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektronikfertigung, der Telekommunikation, dem Automobilsektor sowie dem Bereich Industrieautomation. Körber verfügt über umfassendes Know-how, was die Ausrichtung von Business, Technologie und Organisation angeht. Zudem ist er in puncto Cloud-Sourcing-Strategien, Geschäftsprozessoptimierung und damit einhergehender IT- und Applikationsarchitekturen beschlagen. Zuletzt war Körber als Partner bei McKinsey & Company tätig, wo er die Industrial IoT and Enterprise Platform Transformations - Manufacturing & Supply Chain in der EMEA-Region verantwortete. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehörten unter anderem Accenture, IBM, SAP und Rheinmetall. Körber hat ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, das er an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (heute: Universität Duisburg-Essen) absolviert hat.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider:innen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 65 Büros in 40 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Von EcoVadis, der führenden Plattform für ökologische, soziale und ethische Leistungsbewertungen für globale Lieferketten, sind wir mit der Platinmedaille ausgezeichnet worden. Damit gehören wir zu den besten 1 Prozent der untersuchten Unternehmen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain.at, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell