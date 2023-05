Neuer Nordex-Auftrag aus Litauen: Kursschwung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Donnerstag verkündete unser Depot-Wert Nordex einen neuen Auftrag vom in Litauen ansässigen Unternehmen Green Genius an Land gezogen zu haben. Könnte dies den erwünschten Kursschwung bringen?

Die Nordex Group hat erneut einen Auftrag aus Litauen erhalten. Der litauische Projektentwickler Green Genius hat elf Turbinen des Typs N163/5.X von der Nordex Group für den 62,7-MW-Windpark “Jurbarkas II” bestellt. Die Anlagen werden 2024 geliefert und installiert und sind aufgrund der durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von mehr als 7 m/s in der Region auf 159-Meter-Türmen perfekt geeignet. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 25 Jahre. Die Nordex Group hatte bereits 2015 in der Region einen Windpark mit acht Turbinen des Typs N117/3000 errichtet und einen Service-Point in der...