Neuer Mann im MIRO-Team: Staffelübergabe bei der Pressearbeit

Berlin (ots) -Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) holt den erfahrenen Kommunikationsexperten Sascha Kruchen ins Team Öffentlichkeitsarbeit und setzt auf verstärkte Bewusstseinsbildung in Sachen heimische Rohstoffgewinnung.Beim Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) ist ab sofort Sascha Kruchen für die Pressearbeit zuständig. Er folgt in diesem Bereich auf Gabriela Schulz, die nach langjähriger engagierter Tätigkeit für MIRO in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Kruchen ist in der Branche für seine erfolgreiche Arbeit bei der Unternehmensinitiative zukunft niederrhein bekannt, die 2022 mit dem MIRO-Nachhaltigkeitspreis für Kommunikation ausgezeichnet wurde.Mit seiner umfassenden Erfahrung als Journalist und in der Öffentlichkeitsarbeit bringt Kruchen eine wertvolle Perspektive in die Verbandsarbeit ein. Seine Tätigkeiten für Medien in NRW und seine Zeit als TV-Korrespondent für Landespolitik zeugen von einem tiefen Verständnis für die medialen und politischen Landschaften. Zudem ist Kruchen als Lehrbeauftragter an der THGA Bochum tätig, wo er zukünftigen Führungskräften in der Rohstoffbranche die Wichtigkeit effektiver Kommunikation vermittelt.In seiner neuen Funktion wird Kruchen die Aufgabe haben, das Bewusstsein und Verständnis für heimische Rohstoffgewinnung zu stärken - insbesondere im Kontext des Wohnungsmangels, des notwendigen Aus- und Umbaus der Verkehrsinfrastruktur und der Energieversorgung. Das Ziel ist, dass sowohl die Öffentlichkeit als auch politische Entscheidungsträger die unverzichtbare Rolle mineralischer Rohstoffe besser erkennen und wertschätzen."Wir bedanken uns bei Gabriela Schulz für die herausragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und freuen uns, Sascha Kruchen in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Expertise und sein Engagement sind entscheidend, um die wichtigen Botschaften unserer Branche weiter effektiv zu kommunizieren und die Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, anzugehen", erklärt Susanne Funk, MIRO-Geschäftsführerin Politik und Kommunikation.Ansprechpartner - MIRO Bundesverband Mineralische Rohstoff e. V. (https://www.bv-miro.org/verband/ansprechpartner/)Pressekontakt:Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIROSusanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)Tel.: 030 2021 5660berlin@bv-miro.orgSascha Kruchen (Pressearbeit)Tel.: 0171 8139799kruchen@bv-miro.orgwww.bv-miro.orgOriginal-Content von: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO, übermittelt durch news aktuell