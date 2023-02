Neuer Jackery Solargenerator 1500 Pro ab sofort verfügbar:

Berlin (ots/PRNewswire) -Nachhaltiges Kraftpaket mit hocheffizientem Solarmodul und Ultra-Charging in 2 Stunden liefert 1800 Watt DauerleistungJackery (https://de.jackery.com/?utm_source=pr&utm_campaign=1500P), weltweit führender Anbieter von tragbaren umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen, erweitert seine hochwertige Pro-Produktfamilie um den neuen Solargenerator 1500 Pro (https://de.jackery.com/products/solar-generator-1500-pro?utm_source=pr&utm_campaign=1500P). Designed für Outdoor-Enthusiasten ist die leistungsstarke, mobile Lösung des CES Innovation Award Gewinners Jackery ab sofort verfügbar. Bestehend aus der Powerstation Explorer 1500 Pro mit 1512 Wh und dem faltbaren Solarpanel SolarSaga 200W bietet der neue Solargenerator jederzeit einfachen Zugang zu sauberer Energie.„Der Solargenerator 1500 Pro ist mit seinem hocheffizienten Panel, einer Ausgangsleistung von 1800 Watt und dem Schnellladesystem der perfekte Begleiter für umweltbewusste Camper und Outdoor-Fans, die ein vielseitiges All-In-One-Set für ihre Energiebedürfnisse suchen", zeigt sich Ricky Ma, Head of Jackery Europe, begeistert.Das neue Ultra-Charging-System des 1500 Pro ermöglicht eine besonders schnelle Aufladung in nur zwei Stunden mit 230 Volt aus der Steckdose. Gleich schnell sorgen optional sechs Jackery SolarSaga 200W-Solarmodule für einen vollen Akku. Geladen stellt der Lithium-Ionen-Akku dann eine dauerhafte Ausgangsleistung von 1800 Watt für die Versorgung elektronischer Geräte bereit.Sichere Stromversorgung immer und überallFür emissionsfreie Power in der Natur sorgt das mitgelieferte wetterfeste (IP 67) Solarmodul SolarSaga 200W (https://www.amazon.de/Jackery-Solarpanel-netzunabh%C3%A4ngige-Stromversorgung-Outdoor-Abenteuer/dp/B09X2TGDCS). Schnell aufgeklappt, punktet es dank IBC-Solarzellen mit sehr hohem Wirkungsgrad von 25 Prozent und erzeugt bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 50 Prozent mehr Strom als herkömmliche Module. Dazu verfügt der Solargenerator über einen integrierten MPPT-Solarregler (Maximum Power Point Tracking), der zusätzlich den Solarertrag deutlich erhöht.Genau wie die anderen Produkte der Pro-Familie erweist sich auch der 1500 Pro als besonders sicher, stoßfest und feuerbeständig. Dank des neuen Kühlsystems auf Basis hochpräziser Chips und unabhängiger Sensoren zur Echtzeitüberwachung verschiedener Teile ist die Wärmeableitung rund 30 Prozent besser als bei den meisten vergleichbaren Modellen. In Kombination mit dem patentierten Luftkanalkonzept bleibt die Temperatur während des Betriebs stets konstant.Obendrein hat der Explorer 1500 Pro (https://www.amazon.de/Jackery-Explorer-Powerstation-AC-Schnellladung-AC-Ausg%C3%A4nge/dp/B0BPYDD655) ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS). Die darin enthaltenen 12 Schutzfunktionen decken unerwartete Szenarien wie Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung effektiv ab und gewähren so ein Plus an Sicherheit.7 Anschlüsse für 1800 Watt Nenn- oder 3600 Watt SpitzenleistungDer kompakte Jackery Explorer 1500 Pro (38,4 x 26,9 x 30,75 cm) wiegt mit 17 Kilogramm rund 20 Prozent weniger als gängige Produkte mit ähnlicher Kapazität. Dabei arbeitet der 1500 Pro im Betrieb mit 30 bis 46 Dezibel stets flüsterleise und spendet dank integrierter Taschenlampe auf Knopfdruck Licht. Vor allem aber werden auf der Vorderseite viele Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz mit 1800 Watt Nenn- oder 3600 Watt Spitzenleistung geboten. Darunter zwei Qualcomm Quick Charge 3.0 mit bis zu 18 W, zwei USB-C-Ports mit Power Delivery mit bis zu 100 W und eine 12-Volt-Buchse. Daneben befinden sich zwei Schuko-Steckdosen für 230-Volt-Geräte. Auf der Rückseite sind je ein AC- und DC-Eingang verbaut, um die Powerstation aufzuladen.Preis und VerfügbarkeitDer Jackery Solargenerator 1500 Pro ist ab dem 16. Februar 2023 zu einem Preis von 2.289 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang zählen neben der Powerstation selbst (Jackery Explorer 1500 Pro), ein SolarSaga 200W Solarpanel, ein Autoladekabel, ein AC-Ladekabel, zwei DC7909 zu DC8020-Stecker sowie Anleitungen für die Powerstation und das Solarmodul. Die Powerstation ist einzeln als Jackery Explorer 1500 Pro ebenfalls ab sofort zur UVP von 1.599 Euro verfügbar. Die Garantie umfasst für beides einen Zeitraum von 5 Jahren.Zudem kommen Early-Bird-Besteller vom 16. bis zum 22. Februar im offiziellen Onlineshop de.jackery.com oder bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ingress=3) in den Genuss eines Rabatts in Höhe von 115 Euro für den Solargenerator 1500 Pro sowie 100 Euro beim Kauf des Explorer 1500 Pro. Wer die Woche darauf vom 23. bis zum 28. Februar ordert, erhält eine praktische Tragetasche für die Powerstation im Wert von 99 Euro kostenlos dazu.Nicht zuletzt findet am 22. Februar von 14 bis 16 Uhr ein Live-Stream (https://de.jackery.com/pages/explorer-1500-pro-series-launch-event) von der f.re.e Reisemesse in München (Halle B5, Stand 333) auf dem Jackery YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@JackeryDE) statt. Dabei lernen Fans nicht nur das Produkt mit seinen vielfältigen Möglichkeiten kennen, sondern haben auch die Chance einen von zwei Solargenerator 1500 Pro zu gewinnen.Über JackeryDas im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2003808/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuer-jackery-solargenerator-1500-pro-ab-sofort-verfugbar-301748557.htmlPressekontakt:Tracy Wang,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell