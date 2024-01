Neuer Gipfel zur Zukunft des Sportmarketings

München (ots) -Aus Sport-Förderung wurde Sportbusiness, aber längst nicht alle Sportarten und alle Sportförderer profitieren davon. Der neue Branchengipfel SPORT MARKE MEDIEN bringt die Player des Ökosystems Sport anlässlich der ISPO Munich zusammen. Von 2. bis 3. Dezember 2024 treffen sich Medien, Sponsoren und Ausrüster mit dem organisierten Sport und Start-ups in München.Denkfabrik und Kongress zugleich: Mit SPORT MARKE MEDIEN schlagen ISPO und das ESB Marketing Netzwerk ein neues Kapitel auf. Einflussreiche Marken, wegweisende Sportorganisationen und führende Medienexperten kommen zusammen, um die Zukunft des Sports zu definieren. "SPORT MARKE MEDIEN ist mehr als ein Kongress. Es ist ein Katalysator für Wandel und Fortschritt in der Welt des Sportmarketings. Es wird nicht nur diskutiert, sondern auch aktiv gestaltet", verrät Hans-Willy Brockes, Veranstalter und CEO von ESB Marketing Netzwerk. In den Monaten vor dem Kongress werden die brennenden Themen der Branche in Think Tanks strukturiert. Erkenntnisse daraus werden auf der Bühne im Dezember präsentiert. Nach dem Motto: Aus dem Sport, für den Sport.Für Tobias Gröber, Director ISPO Group, Messe München GmbH, hat sich der Sportmarkt und das Sportbusiness in den letzten Jahrzehnten stark verändert und die einzelnen Marktsegmente sind immer stärker miteinander verwoben. "Daher macht es auch Sinn, gemeinsam mit ESB und ISPO eine neue Plattform zu bieten, die interdisziplinär und international arbeitet und kollaborative Lösungsansätze für die Zukunft entwickelt. Mit ESB verbindet uns eine langjährige, freundschaftliche Beziehung und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Tobias Gröber.ESB Marketing Netzwerk betritt mit SPORT MARKE MEDIEN eigentlich altbekanntes Terrain. Vor über 25 Jahren legte das Netzwerk mit der Gründung des damaligen "ISPO Sportsponsoring-Kongress" (später bekannt als Spobis) bereits den Grundstein für die neue Plattform des Sportbusiness. Mit über 30 Jahren Erfahrung und einem Ruf als Wegbereiter im Sponsoring, verspricht ESB wieder ein einzigartiges Gipfeltreffen im Sportbusiness zu schaffen. Die Kooperation mit ISPO bietet zudem ein spannendes Umfeld und ermöglicht qualitativ hochwertiges Networking.SPORT MARKE MEDIEN vereint die wichtigen Akteure. Er ist Treffpunkt und Denkfabrik zugleich. Marken, Sportorganisationen, Medienvertreter, Verbände, Sportfluencer, Sponsoren und Ausrüster treffen aufeinander. Sie alle gestalten den Kongress aktiv mit. Der Kongress bietet eine Bühne für alle Sportarten und deren Stakeholder. "Die Veranstaltung ist ein Pflichttermin für alle, die die Zukunft des Sports mitgestalten wollen", sagt Brockes.Weitere Informationen unter: sportmarkemedien.comÜber das ESB Marketing Netzwerk: esb-online.comÜber ISPO: ispo.com/munich/events (https://www.ispo.com/munich)Pressekontakt:ESB Marketing NetzwerkHendrik Ungelenk, ungelenk@esb-online.comOriginal-Content von: SPORT MARKE MEDIEN by ESB, übermittelt durch news aktuell