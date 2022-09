Neuer Cleaning-Auftrag - Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach beauftragt Klüh mit Reinigungsleistungen

Düsseldorf (ots) -Die Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach hat die Cleaningsparte des Multiservice-Anbieters Klüh mit verschiedenen Reinigungsleistungen in beauftragt. Der ab September 2022 beginnende Auftrag für den städtischen Dienstleister in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung und Beschäftigungsförderung läuft über vier Jahre mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils weitere zwölf Monate."Das Leistungsversprechen und die attraktive Preisgestaltung von Klüh waren bei der Bezuschlagung für uns ausschlaggebend. Besonders überzeugt hat uns zudem das stichhaltige Qualitätssicherungskonzept von Klüh Cleaning, welches uns bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele hilft", erklärt Thomas Werkmeister, Abteilungsleiter Hauswirtschaft, Einkauf, Technik der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH.Zu den Leistungen der rund 40 Klüh-Mitarbeitenden zählt die Unterhalts- und Glasreinigung von sieben Altenheimen an sechs Standorten, der Zentralküche sowie der Verwaltung der Sozial-Holding in Mönchengladbach. Im Reinigungsprozess setzt Klüh Maschinen und Geräte ein, die energieeffizient arbeiten, eine messbare Zeitersparnis bieten, eine hohe Recyclingfähigkeit haben und wenig Lärm verursachen. Speziell bei der Glasreinigung kommt zudem ein spezielles Osmoseverfahren zur Aufbereitung von Wasser zum Einsatz. Dieses wird durch einen Filter entmineralisiert und besitzt danach die Fähigkeit, Schmutz ohne Zusatz von Reinigungschemie zu binden. Zudem fällt selbst die erneute Verschmutzung der Glasflächen deutlich geringer aus.Um nachhaltige Standards systematisch und strukturiert umsetzen zu können, arbeitet Klüh in den Bereichen Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement mit integrierten Managementsystemen. Diese ermöglichen dem Kunden einen genauen Nachweis der Nachhaltigkeit über den gesamten Reinigungsprozess. Konkret kann so etwa der CO2-Fußabdruck berechnet werden, der über die Nutzungsphase der eingesetzten Geräte entsteht.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh-Gruppe, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell