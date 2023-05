Neuer Card-Kunde: Bregenzerwald & Großes Walsertal

Innsbruck (ots) -feratel ist führender Anbieter von GästekartenIm Mai starten zahlreiche feratel Card-Kunden in die Sommersaison, darunter neu auch die Regionen Bregenzerwald & Großes Walsertal. Dort bieten 1.334 Gastgeber:innen in den 28 Gemeinden die "Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal" als kostenlose Eintrittskarte zu zahlreichen Bergerlebnissen an. Die Karte ermöglicht Gästen unbegrenzte Fahrten mit den Bergbahnen, umweltfreundliche Fahrten mit den öffentlichen Bussen und entspannte Stunden in den Freibädern.Während Kundenkarten im Handel seit über 60 Jahren gebräuchlich sind, haben sie im Tourismus erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. feratel brachte 2007 mit der NeusiedlerseeCard das erste Gästekartensystem auf den Markt, das sich langfristig etablieren konnte. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und des umfangreichen Know-hows aus zahlreichen nationalen und internationalen Projekten ist feratel mittlerweile führender Anbieter von Gästekarten. Bis heute wurden über 130 Kartenprojekte in 7 Ländern realisiert.Dabei bietet feratel sämtliche Kartenkonzepte und -materialien an: ob als All-Inclusive-, Rabatt- oder Prepaid-Modell, digital oder auf unterschiedlichste Trägermaterialien gedruckt. feratel setzt auf innovative Technologien und zukunftsorientierte Lösungen und hat sich als Experte für digitale Gästekarten etabliert. Durch die Entwicklung von modernen und benutzerfreundlichen Lösungen bietet feratel Destinationen und Unterkunftsanbietern die Möglichkeit, ihren Gästen ein digitales Erlebnis zu bieten und gleichzeitig von den vielfältigen Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren.Eine der Hauptinnovationen von feratel im Bereich der Gästekarten ist die Integration in mobile Apps wie digitale Urlaubsbegleiter, die von den Gästen bereits im Alltag genutzt werden. Dies ermöglicht es den Gästen, ihre Gästekarte bequem auf ihrem Smartphone zu haben, ohne zusätzliche physische Karten mit sich führen zu müssen. Darüber hinaus bietet die digitale Kombination eines Urlaubsbegleiters und einer Gästekarte zahlreiche Zusatzfunktionen, wie beispielsweise personalisierte auf den Aufenthaltszeitraum abgestimmte Angebote, interaktive Karten mit Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, sowie Buchungsmöglichkeiten für Aktivitäten und Services vor Ort."Die Digitalisierung der Gästekarten ist ein zentrales Thema für die Tourismusbranche und feratel ist stolz darauf, als Vorreiter und Ansprechpartner auch in diesem Bereich zu agieren", betont CEO Dr. Markus Schröcksnadel. "Unsere digitalen Lösungen bieten Destinationen und Unterkunftsanbietern die Möglichkeit, ihren Gästen ein zeitgemäßes und komfortables Erlebnis zu bieten, das den Bedürfnissen der modernen Reisenden gerecht wird. Gleichzeitig eröffnen sich für die Destinationen neue Chancen zur Gästebindung, Umsatzsteigerung und Digitalisierung ihrer Angebote."Pressekontakt:feratel media technologies AG, Mag. Gabriela Huter, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512 7280 1407, www.feratel.com, E-Mail: gabriela.huter@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell