Neuer COO bei evocenta: Prof. Dr. Kuoppamäki zum Chief Operating Officer ernannt

Gelsenkirchen/Düsseldorf (ots) -Die evocenta GmbH, ein führendes Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt angewandte Künstliche Intelligenz und eigenen Service Centern, freut sich sehr, die Ernennung von Prof. Dr. Miika Kuoppamäki zum neuen Chief Operating Officer (COO) bekannt zu geben.Prof. Dr. Kuoppamäki wird als Mitglied der Geschäftsleitung eine Schlüsselrolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und die operative Leitung des KI-gestützten Service Centers übernehmen. Er bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfassende Expertise in den Bereichen Technologiemanagement, Service Operations, Qualitätsmanagement, Internationalisierung, Digitale Transformation und Unternehmensführung in das Management der evocenta ein."Wir sind überzeugt, dass Prof. Dr. Kuoppamäki mit seiner fundierten Erfahrung, seinem Wissen und seinem Engagement genau der Richtige ist, um die operative Effizienz der evocenta zu steigern und unser Wachstum voranzutreiben. Sein Antrieb und seine Leidenschaft für Innovation passen perfekt zu unserer Mission und wir heißen ihn herzlich in unserem Team willkommen", sagte Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta GmbH.Vor seinem Eintritt bei evocenta hatte Kuoppamäki verschiedene Führungspositionen in internationalen Unternehmen inne, u.a. bei Nokia, Visa Europe und als Gründer und Geschäftsführer der Qentinel GmbH. Zuletzt war er für Datev und als Berater im Bereich Data Analytics tätig.Zusätzlich zu seiner Rolle bei evocenta nimmt der promovierte Wirtschaftswissenschaftler auch eine Lehrtätigkeit als Associate Professor für Digitale Transformation an der University of South-Eastern Norway (USN) wahr, wo er sein Fachwissen und seine Industrieerfahrung an die nächste Generation von Technologieexperten weitergibt."Ich freue mich außerordentlich, Teil des evocenta-Teams zu sein und gemeinsam an der Umsetzung unserer ehrgeizigen Wachstumsstrategie zu arbeiten", sagte Prof. Dr. Kuoppamäki. "Die evocenta GmbH hat sich als Innovationsführer etabliert und ich freue mich darauf, die nächste Phase des Unternehmenswachstums und der weiteren Expansion mitzugestalten."Pressekontakt:Laura SchuppertChief Communication OfficerTel.: +49 211 21090030Mail: laura.schuppert@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell