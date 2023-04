Neuer CIO: Hollywood-Sensation Jason Momoa als neuer Chief Island Officer auf dem Weg nach Yas Island Abu Dhabi

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Yas Island Abu Dhabi, das weltweit führende Reiseziel für Freizeit und Unterhaltung, ernennt Jason Momoa zum neuen Chief Island Officer. Der amerikanische Schauspieler Jason Momoa übernimmt die ehemalige Rolle des Stand-Up-Komödianten Kevin Hart, der Anfang dieses Jahres das Ende seiner Amtszeit als Chief Island Officer bekannt gab, nachdem er Yas Island zu einem begehrten Reiseziel gemacht hatte.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/9164251-new-cio-jason-momoa-yas-island-chief-island-officer/ (https://www.multivu.com/players/uk/9164251-new-cio-jason-momoa-yas-island-chief-island-officer/)In dem neuen Videotrailer ist Momoa zu sehen, wie er einen lässigen, aber spektakulären Auftritt auf einem Paddelboard hinlegt und verkündet, dass seine Berufung ihn zu „diesem unglaublich großartigen Job" geführt hat, während die Fassade des W Hotels erleuchtet ist, um Momoa offiziell als neuen Chief Island Officer von Yas Island Abu Dhabi zu begrüßen. In seiner ersten Erklärung als neuer CIO der Insel Yas betont Jason Momoa, er freue sich darauf, den Fans das Motto #LiveItUpLikeMomoa näherzubringen.Liam Findlay, CEO von Miral Destinations, erklärte: „Wir freuen uns, die Hollywood-Sensation Jason Momoa zum neuen Chief Island Officer von Yas Island Abu Dhabi zu ernennen. Nach Kevins Harts Abschiedskampagne haben wir überwältigendes Feedback bekommen, und wir freuen uns darauf, den Fans eine erfolgreiche Fortsetzung der Geschichte bieten zu können. Yas Island Abu Dhabi wird seine Gäste weiterhin mit erstklassigen Erlebnissen und Angeboten unterhalten, die Besucher aus aller Welt ansprechen. Wir freuen uns darauf, die Messlatte in den kommenden Tagen mit Jason Momoa als neuem Inselverantwortlichen noch höher zu legen."Vom Rutschen in spritzigen Abenteuern in der Yas Waterworld Abu Dhabi über die schnellste Achterbahn der Welt im Themenpark Ferrari World Abu Dhabi bis hin zum Driften wie ein Profi auf der kultigen Halbinsel Yas Marina Circuit — Jason Momoa bringt zweifellos seine ansteckende Begeisterung und 110 % Energie auf Yas Island mit – ein vielversprechender Start zahlreicher „Momoa-Momente".Um das Video anzusehen, klicken Sie bitte hier (https://www.webcargo.net/l/s1doSn2tcQ/).Fans können einschalten und sich auf den Social-Media-Seiten von Yas Island ansehen, #LiveItUpLikeMomoa geht: auf Facebook (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fyasisland%2Fvideos%2F2826073407699037&data=05%7C01%7Crrsingh%40experiencehub.com%7Caf05f439be1440c1524608da31b1f2cf%7C0b0b76ba8e324c41813065ed5ca4353c%7C0%7C0%7C637876937793600485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pv582p8XDTx%2Feqh2n384AO8rQF9Xoyw0NXjTVACWLWU%3D&reserved=0), Instagram (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbeSM3LqTuw%2F&data=05%7C01%7Crrsingh%40experiencehub.com%7Caf05f439be1440c1524608da31b1f2cf%7C0b0b76ba8e324c41813065ed5ca4353c%7C0%7C0%7C637876937793600485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6eh2KpzuhvSzw7eP0Vxz6L6dyDCTLy%2FNPHBa03RioPg%3D&reserved=0) und Youtube (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtr4444J1RGI&data=05%7C01%7Crrsingh%40experiencehub.com%7Caf05f439be1440c1524608da31b1f2cf%7C0b0b76ba8e324c41813065ed5ca4353c%7C0%7C0%7C637876937793600485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eGTunWptlsLuJMm2yZfcKuXQC5K1ArHEcs8xZouUi7Q%3D&reserved=0). Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.yasisland.com/Informationen zu Yas IslandYas Island liegt an den goldenen Küsten von Abu Dhabi — nur 20 Minuten von der Innenstadt von Abu Dhabi und 50 Minuten von Dubai entfernt und bietet den Urlaubern eine vielfältige Mischung aus Freizeit- und Unterhaltungserlebnissen. Von preisgekrönten Themenparks wie Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld und Warner Bros. World™ Abu Dhabi bis hin zu unglaublichen Attraktionen wie dem rekordverdächtigen CLYMB™ Abu Dhabi und dem aufregenden Yas Marina Circuit (Heimat des FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX™) können die Besucher auf der 25 Quadratfuß großen Insel eine Welt voller Unterhaltungsmöglichkeiten entdecken .Yas Island bietet Weltklasse-Einkaufsmöglichkeiten in Abu Dhabis größtem Einkaufszentrum Yas Mall, hervorragende Gastronomie an der Yas Bay Waterfront, Abu Dhabis pulsierender Tag-Nacht-Attraktion, sowie preisgekrönte Golfanlagen auf dem Yas Links-Golfplatz. Die Insel bietet das ganze Jahr über eine Reihe spektakulärer Musik-, Unterhaltungs- und Familienveranstaltungen und beherbergt zehn luxuriöse Hotels, darunter das W Abu Dhabi - Yas Island, das Hilton Abu Dhabi Yas Island und The WB™ Abu Dhabi, das weltweit erste Warner Bros.-Themenhotel. Mit seinen mehr als 165 gastronomischen Einrichtungen bietet das Reiseziel auch Hallen- und Freiluftkonzerte, darunter das WHITE Abu Dhabi und die Etihad Arena –alles ergänzt durch eine Reihe von Besucherdiensten, die alle Attraktionen miteinander verbinden.Mit der für dieses Jahr geplanten Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi erweitert Yas Island sein beeindruckendes Angebot um weitere Attraktionen.Weitere Informationen finden Sie auf www.yasisland.comMEDIENKONTAKTE:Ridheema Singh rrsingh@miral.ae (mailto:rrsingh@miral.ae)Samahir Ahmed sahmed@webershandwick.com (mailto:sahmed@webershandwick.com)Video – https://mma.prnewswire.com/media/2061326/Yas_Island_Momoa_Arrival.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2061437/Yas_Island_Jason_Momoa.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1979650/4001143/Yas_Island_Abu_Dhabi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuer-cio-hollywood-sensation-jason-momoa-als-neuer-chief-island-officer-auf-dem-weg-nach-yas-island-abu-dhabi-301806524.htmlPressekontakt:Samahir Ahmed +971 50 988 2090Original-Content von: Yas Island, übermittelt durch news aktuell