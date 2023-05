Neuer Broker vor weltweiter Markteinführung Q2 2023

London (ots/PRNewswire) -Headway (https://hw.site/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=ww_en&utm_content=brand) wird im zweiten Quartal 2023 auf den Weltmarkt kommen. Headway ist ein internationaler Broker, der von einem professionellen Team mit über 13 Jahren Erfahrung gegründet wurde. Der Broker entwirft ein globales Finanzprodukt rund um das Thema Geldmanagement, für echte Menschen.Yulia Ivanova, Geschäftsführerin von Headway: „Ich war an hochkarätigen Projekten beteiligt und habe mit vielen Kunden zusammengearbeitet. Jetzt sind wir bereit, einen Broker auf den Markt zu bringen, der vor allem auf die Bedürfnisse der Händler eingeht."Der Handel wird lokal und transparentDas Headway-Paket enthält einzigartige Optionen für Anfänger und Profis. Ein Kunde kann mit einer Mindesteinzahlung von $1 auf ein Cent-, Standard- oder Pro-Konto beginnen.Zu den herausragenden Merkmalen von Headway gehören:- 240 Handels-Instrumente: Währungen, Kryptowährungen, Aktien, die beliebtesten Indizes der Welt, FX-Indizes, Metalle und Energien.- 100 Aktien und über 20 Indizes aus Südostasien.- Islamische Konten (Swap Free).- Einzahlungen und Abhebungen mit Karten, E-Payments und lokalen Banken.- Unbegrenzte Leverage.- Wallets für die Vermögensverwaltung.Headway begrüßt neue Kunden aus aller Welt mit einem $111-Bonus ohne Einzahlung. Erfahren Sie mehr darüber auf der Website des Brokers (https://hw.site/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=ww_en&utm_content=brand).Die Transaktionen sind sicherer und bequemer. Headway führt Ein- und Auszahlungen in lokalen Währungen mit Wallets durch. Ein Wallet funktioniert wie ein Puffer zwischen dem Einzahlungs- und dem Handels-Konto des Händlers. Sie schützt das Geld vor den Risiken des Marktes.Nach der Einführung wird Headway originelle Lösungen für den Handel und das Investieren auf den weltweiten Märkten entwickeln.Headway (https://hw.site/?utm_source=media&utm_medium=press_release&utm_campaign=ww_en&utm_content=brand) entspricht den Best PracticesDer Handel wird auf den Plattformen MetaTrader 5 und MetaTrader 4 angeboten. Benutzer können von ihrem Persönlichen Bereich aus auf MT5 und MT4 zugreifen.Anfänger können mit Demo-Konten oder einem echten Cent-Konto mit Mikro-Lots (0,01 Lot) beginnen. Profis werden den in den persönlichen Bereich integrierten Wirtschaftskalender zu schätzen wissen.Headway bietet einen exklusiven Kurs an: Forex für Anfänger. Der Kurs ist kostenlos und umfasst fünf Lektionen und Quizfragen. Die Studienreihe wurde von Nour Hammoury entwickelt, einem Weltklasse-Händler und -Investor und Gastautor für das Wall Street Journal, Nasdaq und Marketwatch.Was es sonst noch gibtDas mehrstufige Partnerprogramm läuft vom ersten Tag an. Headway bietet seinen multinationalen Partnern mit bis zu 42 % die höchsten Provisionen auf dem Markt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Brokers.Die Kundenbetreuung bietet rund um die Uhr Support im Live-Chat und unter care@hw.site.Erfahren Sie mehr über Headway auf www.hw.site.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2064070/Headway.jpgKontakt:Ulyana Markitantova, PR-Managerin u.markitantova@hw.site (mailto:u.markitantova@hw.site)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-broker-vor-weltweiter-markteinfuhrung-q2-2023-301822416.htmlPressekontakt:+79673599763Original-Content von: Headway, übermittelt durch news aktuell