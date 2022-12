Neue leistungsstarke Lichtmaschine für den Toyota LC300 zur Leistungsverbesserung bei Panzer- und Sonderfahrzeugen ab sofort erhältlich

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Davenport, Iowa (ots/PRNewswire) -American Power Systems, Inc. (APS) hat vier neue leistungsstarke Lichtmaschinen zur Leistungsverbesserung für den neuen Toyota Land Cruiser 300 (LC300) herausgebracht.Der Hersteller hat 255- und 360-amp-HPI-Lichtmaschinen sowohl für den 3,3-Liter-Dieselmotor als auch für den 3,5-Liter-Benzinmotor entwickelt, die in der Erstausrüster-Einbauposition für die neueste Version seiner beliebten Land-Cruiser-Plattform von Toyota montiert werden. APS bietet auch die Option für einen Controller mit hohem Leerlauf, um die Leistung im Leerlauf des Fahrzeugs zu unterstützen.Der neue geländegängige Land Cruiser 300 wurde im August 2021 von der Toyota Motor Corporation in Übersee eingeführt und ist eine komplette Neugestaltung der auslaufenden 200-Serie. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3723677-1&h=4152998649&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3723677-1%26h%3D1709620359%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.toyota%252Fen%252Fnewsroom%252Ftoyota%252F35758437.html%26a%3DLaunched%2Boverseas%2Bby%2BToyota%2BMotor%2BCorporation%2Bin%2BAugust%2B2021%252C%2Bthe%2Bnew%2Ball-terrain%2BLand%2BCruiser%2B300%2BSeries%2Bis%2Ba%2Bcomplete%2Bredesign%2Bof%2Bthe%2Boutgoing%2B200%2BSeries&a=Der+neue+gel%C3%A4ndeg%C3%A4ngige+Land%C2%A0Cruiser%C2%A0300+wurde+im+August%C2%A02021+von+der+Toyota+Motor+Corporation+in+%C3%9Cbersee+eingef%C3%BChrt+und+ist+eine+komplette+Neugestaltung+der+auslaufenden+200-Serie.) Der Land Cruiser ist bekannt für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Offroad-Leistung. Er ist somit eine beliebte Transportlösung für raue Umgebungen.„Als Sicherheits- oder Verteidigungsfahrzeuge sind verschiedene Toyota-Plattformen häufig mit Panzerblech und/oder spezieller Ausrüstung ausgestattet, die es den Endnutzern ermöglicht, in Verbindung zu bleiben, Informationen zu sammeln und sogar Silent-Watch-Aktivitäten durchzuführen. All diese Geräte erhöhen jedoch das Gewicht des Fahrzeugs und sorgen für eine aktuelle Leistung, die OEM-Systeme nicht erfüllen können", sagte Amy Lank, APS President und CEO. „Diese neuen Hochleistungslichtmaschinen können den rauesten Umgebungen standhalten, um eine stabile, zuverlässige Leistung zu liefern, die erforderlich ist, um diese Fahrzeuge einsatzbereit zu machen und es den Endnutzern zu ermöglichen, im Einsatz wohlbehalten und verbunden zu bleiben."APS hat eine lange Geschichte in der Entwicklung robuster, leistungsstarker OE-Ersatz-Lichtmaschinen für mehrere Toyota-Plattformen, unter anderem für frühere Land-Cruiser-Serien, Hilux, Fortuner, Tacoma, Tundra, Hi Ace und Regius. Kunden nutzen die Hochleistungslichtmaschinen von APS, um Geräte wie Jammer gegen das Auslösen von IED (Improvised Explosive Device, dt. behelfsmäßige Sprengfallen), Kommunikationssysteme, Satellitenausrüstung, Kühlsysteme und vieles mehr über mehrere Fahrzeugplattformen mit Energie zu versorgen.Zusätzlich zur TLC-300-Serie sind die 255- und 360-amp-HPI-Lichtmaschinen von APS kompatible Ersatzgeneratoren für die 2022 Lexus LX600 und LX500D. Technische Spezifikationen finden Sie im APS-Blog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3723677-1&h=1256084349&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3723677-1%26h%3D1158353866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.americanpowerinc.com%252Fabout%252Fnews-blog%252Famerican-power-systems-inc-launches-two-new-high-output-alternator-upgrades-for-toyota-land-cruiser-300%26a%3Dplease%2Bvisit%2Bthe%2BAPS%2Bblog&a=finden+Sie+im+APS-Blog).Informationen zu American Power Systems, Inc.Seit 2006 entwickelt und produziert APS fortschrittliche mobile Energiesysteme, Lichtmaschinen, Wandler, Regler und Stromgeneratoren für Panzer-, Sicherheits-, Gewerbe-, Marine- und speziell angefertigte Sonderfahrzeuge wie Wohnmobile und Luxus-Reisebusse. Das in Davenport, Iowa, ansässige Unternehmen ist auf die Innovation und kundenspezifische Fertigung von Stromumwandlungs- und -verteilungssysteme durch Mitarbeiter spezialisiert, die gemeinsam über fast 300 Jahre Erfahrung auf den verschiedenen Fachgebieten verfügen, in denen es tätig ist.Weitere Information finden Sie unter www.americanpowerinc.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1959143/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3723677-1&h=4119838863&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3723677-1%26h%3D3569988409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1959143%252FAmerican_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1959143%252FAmerican_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1959143%2FAmerican_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-leistungsstarke-lichtmaschine-fur-den-toyota-lc300-zur-leistungsverbesserung-bei-panzer--und-sonderfahrzeugen-ab-sofort-erhaltlich-301692457.htmlPressekontakt:Erin Platt,Marketing Director,(563) 323-7994,erin@americanpowerinc.comOriginal-Content von: American Power Systems, Inc., übermittelt durch news aktuell