Neue iOutdoor-Technologie von Aquark findet auf der Piscine Global Europe 2022 große Beachtung

Foshan, China (ots/PRNewswire) -FOSHAN, China, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Die Messe Piscine Global Europe war schon immer eine Bühne für neue Technologien der Schwimmbadbranche. Als Hersteller von Schwimmbad-Wärmepumpen (https://www.aquark.com/), der erstmals iOutdoor Living vorgestellt hat, löste Aquark (https://www.aquark.com/) vor Ort mit seinen branchenführenden iOutdoor-Innovationen zahlreiche Diskussionen aus.Das Turbofan Design, das auf Anhieb überzeugt„Ich war auf den ersten Blick völlig überzeugt. Ich habe von Mr. Perfect gehört, aber als ich es gesehen habe, hat mich der leise Betrieb und die innovative Turbofan Struktur dennoch erstaunt." Ein Kunde, der lange auf der Suche nach einem neuen Anbieter für Wärmepumpen war, entschied sich schließlich für Mr. Perfect als die passendste Wahl.„Das Pad-Design ist schön; die Kunden werden es mit Sicherheit mögen." Der CEO von Superior Wellness, Markenpartner von Aquark im Vereinigten Königreich, stellte seinem Händler vor Ort stolz die Wärmepumpe von Aquark vor.Viele vorbeigehende Besucher werden vom modernen Pad-Design und der speziellen Turbofan Struktur von Mr. Perfect (https://www.aquark.com/mr-perfect/) auf den ersten Blick angezogen.Schwer vorstellbar, dass es sich um einen Salzchlorinator handelt„Es ist das erste Mal, dass ich einen Salzchlorinator mit einem Touchscreen-Pad sehe. Ich hätte nie gedacht, dass ein Salzchlorinator so gestaltet sein könnte."„Die Anwendung der Inverter-Technologie auf einen Salzchlorinator ist eine hervorragende Idee! Ich bin davon überzeugt, dass InverSalt Turbo eine weitere führende Pool-Technologie sein wird, die ein besseres Schwimmerlebnis bietet."Besucher möchten wissen, wann Dr. Pure auf den Markt kommt, weil sie davon überzeugt sind, dass dieses einzigartige Erscheinungsbild und die hochmoderne Wechselrichter-Technologie auf dem Markt Wellen schlagen wird.2-in-1 ist eine Innovation im Einklang mit den Trends„Dies ist eine unverwechselbare Innovation, ich mag das 2-in-1-Design. Weniger Kosten und Wartung, weniger Energieverbrauch – es wird auf dem Markt definitiv für Aufsehen sorgen."„Wir hoffen sogar, es mit dem Salzchlorinator integrieren zu können, und eine integrierte Steuerung für die gesamte Schwimmbadausrüstung anzubieten."Mr. One erhielt viele Komplimente für sein modernes Aussehen, sein integriertes Steuerungssystem und seine duale 16-fache Energiesparleistung.Der kreative Roboter-Rasenmäher gestaltet das Gartenerlebnis ideenreicher„Er sieht so cool aus wie ein Auto. Ich kann es kaum erwarten, ein Muster zu erhalten und seine interessante 3D S Path zu erleben."Aquark war begeistert vom Interesse der Kunden und davon, so viel professionelles Feedback zu seinen neuen Produkten zu erhalten. Angesichts der anhaltenden Energiekrise und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Terminal-Erlebnisses wird Aquark mit einem ausgeprägten Gespür für den Anwenderbedarf und starken Innovationsfähigkeiten weiterhin einen intelligenten Outdoor Living vorantreiben.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1961460/Aquark_Piscine_Global_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-ioutdoor-technologie-von-aquark-findet-auf-der-piscine-global-europe-2022-groWe-beachtung-301699097.htmlPressekontakt:Angella Lee,marketing@aquark.com,+86-18028625782Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuell