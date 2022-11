Neue globale Xbox-Umfrage: Familien planen, sich über die Feiertage durch Spiele zu verbinden

Seattle (ots/PRNewswire) -56 % der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass die Weitergabe der Freude an Videospielen von älteren an jüngere Generationen eine großartige Tradition istDie Festtagssaison ist eine Zeit der Zweisamkeit, der Freude und des Schenkens, und in diesem Jahr können Sie Spiele zu dieser Liste hinzufügen! Eine neue, von YouGov durchgeführte und von Xbox in Auftrag gegebene weltweite Umfrage zeigt, dass Familien Videospiele nutzen, um während der Festtage gemeinsame Erfahrungen zu sammeln – weltweit und über alle Generationen hinweg. Von den Umfrageteilnehmern, die erklärten, dass sie während der Feiertage Videospiele spielen wollen, nannten 38 % Videospiele als eine ihrer fünf wichtigsten Familienaktivitäten.Nicht mehr nur ein Zeitvertreib für Teenager, Spiele für die ganze Familie wie Minecraft und Forza Horizon 5 machten 2021 mehr als 50 % der während der Feiertage gespielten Spiele aus, ein Anstieg gegenüber den letzten 2 Jahren [Interne Xbox Live Daten von November 2020 bis Januar 2022].Die Studie deutet auch darauf hin, dass das Spielen während der Feiertage dazu beiträgt, mehr generationenübergreifende Verbindungen zu schaffen, zum Beispiel:- Von den Umfrageteilnehmern, die erklären, dass sie planen, während der Feiertage mit Familienmitgliedern Videospiele zu spielen, planen 40 %, mit ihren Kindern zu spielen, 21 %, mit ihren Eltern zu spielen, 5 %, mit ihren Großeltern zu spielen und 10 %, mit ihren Schwiegereltern zu spielen.- 56 % der Umfrageteilnehmer stimmten zu, dass die Weitergabe der Freude an Videospielen von der älteren an die jüngere Generation eine großartige Tradition istDie Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die fantastischen virtuellen Welten der Spiele die Menschen nicht nur während der Feiertage zusammenbringen, sondern auch eine dringend benötigte Flucht aus der realen Welt bieten, um sich zu entspannen. Von den Befragten, die Videospiele spielen, greifen 54 % zu Videospielen, um Stress abzubauen, verglichen mit anderen Aktivitäten wie dem Scrollen in sozialen Medien (46 %), dem Lesen eines Buches (45 %), Sport (42 %) und Selbstfürsorge (33 %).Die Beliebtheit von Spielen in der Familie während der Feiertage stellt auch eine neue Ära des Schenkens dar. Von den Umfrageteilnehmern, die angeben, dass sie planen, die Feiertage zu feiern und Geschenke zu machen, erklären 30 %, dass sie es vorziehen, Geschenke zu machen, über die sich die ganze Familie freuen kann. Jimmy O. Yang, Schauspieler, Komiker und Vielspieler, arbeitet in dieser Festtagssaison mit Xbox zusammen, um großartige Spiele und Angebote für die ganze Familie zu unterstützen, darunter unser exklusives Xbox Serie S Gilded Hunter Bundle. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=1725304820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D1592354086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.xbox.com%252Fen-us%252F2022%252F11%252F14%252Fannouncing-xbox-series-s-gilded-hunter-bundle%252F%26a%3DXbox%2BSeries%2BS%2BGilded%2BHunter%2Bbundle&a=Xbox+Serie%C2%A0S+Gilded+Hunter+Bundle.). „Ich bin damit aufgewachsen, mit meiner Familie Videospiele zu spielen, daher war ich begeistert, in dieser Festtagssaison mit Xbox zusammenzuarbeiten", erklärte Yang. „Ich liebe es, mit meinen Freunden und meiner Familie auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben, indem ich Videospiele spiele, vor allem, wenn ich auf Tournee bin und in den Ferien. Außerdem lerne ich Demut, wenn ich weiß, dass mein Neffe mich wahrscheinlich in Fortnite besiegen kann!"Gaming ist ein Geschenk, das zwischen den Generationen geteilt werden kann. 71 % der Befragten gehen davon aus, dass die Vielfalt der verfügbaren Videospiele bedeutet, dass jeder in der Familie – von den Kindern bis zu den Großeltern – spielen kann. Xbox freut sich, in dieser Festtagssaison Jubiläen von Spielen wie Microsoft Flight Simulator (40 Jahre Franchise), Age of Empires (25 Jahre Franchise), Forza Horizon (10 Jahre Franchise) und weitere feierliche Jubiläen zu begehen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=1257904215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D3750574605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.xbox.com%252Fen-us%252F2022%252F10%252F04%252Ffive-iconic-franchises-celebrate-milestone-anniversaries%252F%26a%3Dmore%2Bcelebratory%2Banniversaries&a=weitere+feierliche+Jubil%C3%A4en+zu+begehen). Mit diesen und vielen weiteren Spielen im Xbox Game Pass können Sie in der Festtagssaison Nostalgie und gemeinsame Erinnerungen in die Familienzusammenkünfte einbringen.Familien und junge Menschen erfinden die Feiertage immer wieder neu, und Xbox ist stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Weitere Informationen zu den besten Produkten und Dienstleistungen für die Feiertage in diesem Jahr finden Sie im Microsoft Store Geschenkführer für die Feiertage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=4184122742&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D3150221335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.microsoft.com%252Fstore%252Fb%252Fholiday-gift-guide%26a%3DMicrosoft%2BStore%2527s%2Bholiday%2Bgift%2Bguide&a=Microsoft%C2%A0Store+Geschenkf%C3%BChrer+f%C3%BCr+die+Feiertage) und in den besten Sparangeboten zum Black Friday und zur Cyber Week (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=4263263737&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D1880621896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fblogs.windows.com%252Fwindowsexperience%252F%253Fp%253D17786%253F5%26a%3Dtop%2BBlack%2BFriday%2Band%2BCyber%2BWeek%2Bsavings&a=in+den+besten+Sparangeboten+zum+Black%C2%A0Friday+und+zur+Cyber%C2%A0Week). Für ein möglichst problemloses Erlebnis können die Beschenkten auch einen kostenlosen Online-Termin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=1383681106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D1885823273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.microsoft.com%252Fstore%252Fb%252Fonline-computer-shopping-appointments%253Ficid%253DGG23%252520Store_Holiday23_why-msft-personal_feature_personalshopping%26a%3Dfree%2Bonline%2Bappointment&a=kostenlosen+Online-Termin) mit einem Microsoft-Produktexperten vereinbaren, um zu erfahren, wie ein neues Gerät wie eine Xbox Serie S oder ein Abonnement wie Xbox Game Pass oder PC Game Pass eingerichtet wird, damit es von Anfang an zur Wiedergabe bereit ist.Um mehr darüber zu erfahren, wie Xbox Familien während der Festtagssaison verbindet, besuchen Sie Xbox Wire (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=1287333042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D4059793553%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.xbox.com%252Fen-us%252F2022%252F11%252F17%252Fnew-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday%252F%26a%3DXbox%2BWire&a=Xbox+Wire). [https://news.xbox.com/en-us/2022/11/17/new-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3712816-1&h=1642024400&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3712816-1%26h%3D3266296798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.xbox.com%252Fen-us%252F2022%252F11%252F17%252Fnew-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.xbox.com%252Fen-us%252F2022%252F11%252F17%252Fnew-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday%252F&a=https%3A%2F%2Fnews.xbox.com%2Fen-us%2F2022%2F11%2F17%2Fnew-global-survey-families-connect-through-gaming-this-holiday%2F)].Informationen zu dieser UmfrageMicrosoft beauftragte YouGov mit der Durchführung einer landesweit repräsentativen Umfrage unter Online-Anwendern ab 13 Jahren in jedem der sechs Märkte: Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Australien, Brasilien, Deutschland und Mexiko. Die Umfrage konzentrierte sich darauf, das Verhalten und die Wahrnehmung der Verbraucher in Bezug auf Videospiele im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten und Traditionen rund um die Feiertage zu verstehen. Die endgültige Stichprobengröße betrug: n=1.404 in den Vereinigten Staaten, n=1.336 in Großbritannien, n=1.254 in Australien, n=1.256 in Brasilien, n=1.254 in Deutschland und n=1.267 in Mexiko.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und intelligentem Edge-Computing. 