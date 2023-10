Neue Vergütungsstudie

Neuwied (ots) -Die Jahresgesamtbezüge von GmbH-GeschäftsführerInnen liegen im Jahr 2023 über alle Wirtschaftszweige betrachtet im Durchschnitt bei 182.349 Euro. Gegenüber dem Vorjahr haben sie sich leicht um 0,9 Prozent erhöht. 25 Prozent der Teilnehmer verdienen mehr als 216.435 Euro. Wer mit seinen Jahresgesamtbezügen unter 163.116 Euro liegt, verdient weniger als die Hälfte seiner Kollegen/Kolleginnen.Weitere Zahlen zu den Bezügen von GmbH-Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen liefert die aktuelle Gehaltsstrukturuntersuchung "GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen 2024" von BBE media, die im Dezember 2023 in der 29. Auflage bei der LPV GmbH erscheint. Die Studie basiert auf den Gehaltsdaten von 2.421 GmbH-Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen. Damit gibt sie verlässliche Auskunft über die aktuellen Gehälter und Zusatzleistungen in 50 Branchen aus fünf Wirtschaftszweigen.Die Vergütungen von GmbH-GeschäftsführerInnen sind in Betriebsprüfungen immer wieder ein neuralgischer Punkt. Liegen sie deutlich unter dem Durchschnitt der jeweiligen Branche, ergeben sich daraus individuelle Spielräume für Gehaltsverhandlungen. Sprengen die Vergütungen hingegen den branchenüblichen Rahmen, unterstellen die Finanzverwaltungen nicht selten verdeckte Gewinnausschüttungen.Der Bundesfinanzhof hat mit einem Urteil bestätigt, dass BBE-Studien beim externen Fremdvergleich beste Voraussetzungen bieten, um die Angemessenheit der Bezüge zu untermauern (Az. V R 5/17).Zusätzlicher Bestandteil der Studie ist ein exklusives Online-Auswertungstool. Es liefert detaillierte Ergebnisse individuell bestimmbaren Abfragekriterien und ermöglicht somit eine eigene Positionsbestimmung.Produktinformationen"GmbH-GeschäftsführerInnen-Vergütungen 2024"Umfang: ca. 220 Seiten, DIN A4inkl. Online-AuswertungstoolEinzelverkaufspreis: 479 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)HINWEIS: Bei Bestellung bis zum 30. November 2023 gilt ein Subskriptionspreis von 429 Euro.Verfügbar ab Dezember 2023Bezugsadresse: LPV GmbH, Hülsebrockstraße 2 - 8, 48165 MünsterTel.: 02631/879 - 400Web-Shop: bbe-media.de (https://lp-media.lp-verlag.de/i/npqpQZDrRisqlLTMAFx_AG70HsXEPXOj)ISBN: 978-3-9818583-8-9Pressematerial-> Zahlen zur Studie (https://lp-media.lp-verlag.de/i/SnywzZi1UttC7vKOtFOY9MQCBILwnUhE)-> Bildmaterial (https://lp-media.lp-verlag.de/i/QVJsll4TRiN7hTpjjt9n39SewP2oZ-kR)Wir freuen uns über eine redaktionelle Berichterstattung sowie über ein Belegexemplar oder einen Hinweis per E-Mail.Herzliche GrüßeIhr BBE media TeamPressekontakt:LPV GmbHUte SchiefelbeinTel.: 02631 / 879 - 119E-Mail: ute.schiefelbein@bbe-media.dehttps://bbe-media.deOriginal-Content von: LPV GmbH, übermittelt durch news aktuell