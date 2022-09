Neue Verbraucheranalyse: Junge Menschen fürchten Folgen steigender Lebenshaltungskosten / Cost of Living Report von Talkwalker und Twitter wertet Verbraucherstimmung aus

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Frankfurt/Main (ots) -2022 hat einen Sturm globaler Probleme ausgelöst. Die steigende Inflation beherrscht die Gespräche in sozialen Medien. Der Cost of Living Report (http://ow.ly/kgnF50KxIBQ) der Consumer Intelligence Plattform Talkwalker analysiert, was die Menschen am meisten besorgt. Er zeigt: Besonders junge Menschen fürchten die Folgen steigender Lebenshaltungskosten.Alles dreht sich um Heizen, Miete, SpritAls offizieller Twitter-Partner hat Talkwalker 16,2 Millionen Plattformgespräche über Lebenshaltungskosten beleuchtet. Das Ergebnis: "Budgets der Verbraucher auf der ganzen Welt werden knapper. Marken stehen vor einer schwierigen Verkaufsphase", sagt Elena Melnikova, Talkwalker CMO.Preissteigerungen für Gas, Benzin und Mieten dominieren 79 % der Gespräche der GenZ und Millennials. Die Befürchtung, dass künftig immer weniger Geld für Luxus oder gar Lebensmittel übrig bleiben könnte, geht um. "Marken müssen ihre Strategien zügig anpassen und den Sorgen der Verbraucher gerecht werden", so Melnikova.Sinkt das Verbrauchervertrauen in Unternehmen?"Während sich die Lebenshaltungskostenkrise entfaltet, sehen wir direkt, wie die Menschen über die Auswirkungen auf Twitter diskutieren", so Lauren Jenkins von Twitter. Der Cost of Living Report zeigt, wie die aktuellen Probleme wirken. Eine Veränderung der Kaufgewohnheiten ist bereits absehbar:- Zwar beabsichtigen Verbraucher im vernünftigen Rahmen weiterhin mehr Geld auszugeben - fürchten aber, dass Unternehmen von der Krise profitieren wollen.- Schrumpfende Haushaltsbudgets bringen langfristige Lebensentscheidungen ins Wanken: unwesentliche Investitionen werden schneller zurückgestellt.- Sogar Investitionen in die Altersvorsorge sind betroffen.- Vieles, was langfristig Einsparungen bringt (Elektromobilität usw.), gilt als zu teuer.Bereits jetzt organisieren sich Twitter-Communities zur Krisenhilfe. Auch der Ruf nach staatlicher Hilfe und Hilfsprogrammen wird in sozialen Netzwerken lauter. Von Unternehmen werden Lösungen gefordert: Für viele wird die Wahrung des Verbrauchervertrauens zur Mammutaufgabe werden - besonders, wenn Produkt- und Preisänderungen bevorstehen. Der Cost of Living Report (http://ow.ly/kgnF50KxIBQ) zeigt, was dabei zu beachten ist.Pressekontakt:presse@talkwalker.comOriginal-Content von: Talkwalker GmbH, übermittelt durch news aktuell