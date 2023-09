Neue Stellen im Technologiebereich stärken die Innovationskraft der West Midlands im Vorfeld der weltweiten Birmingham Tech Week

Birmingham, England (ots/PRNewswire) -- Das innovative Schweizer Unternehmen für digitalen Dosendruck, NOMOQ, plant die Schaffung von 40 High-Tech-Arbeitsplätzen in seinem neuen Standort in Leamington Spa.- Internationale Technologieunternehmen sind eingeladen, an der Birmingham Tech Week 2023 teilzunehmen - dem größten regionalen Technologiefestival des Vereinigten Königreichs.- Ein spezieller „Global West Midlands"-Tag, an dem die Tech-Branchen der Region durch eine Reihe hochkarätiger Redner, Demonstrationen neuer Technologien und Rahmenveranstaltungen vorgestellt werden.Das in der Schweiz ansässige (Switzerland-based) Unternehmen für digitalen Dosendruck, NOMOQ, wird 40 neue Arbeitsplätze in Leamington Spa schaffen, bevor die West Midlands Growth Company (WMGC) im Rahmen des offiziellen Programms der Birmingham Tech Week 2023 eine entsprechende Veranstaltung ausrichtet. Die Investition stärkt den erstklassigen Technologiesektor und das Innovationsökosystem der Region, die im Rahmen von „Global West Midlands: The Tech That Makes Tomorrow Work" präsentiert wird.„Global West Midlands" findet am Mittwoch, dem 18. Oktober, in den Bond Studios im Herzen von Birminghams Kreativviertel statt. Mit der Veranstaltung wendet sich die Birmingham Tech Week zum ersten Mal an ein globales Publikum, da die WMGC aktiv auf ausländische Unternehmen zugeht, die neue Innovationen im Vereinigten Königreich fördern wollen.Mit bestehenden Niederlassungen in der Schweiz und in Deutschland stellt NOMOQ hochwertige, vollständig recycelbare, digital bedruckte Dosen her und bietet niedrige Produktionskosten und eine schnelle Umsetzung kreativer Designs. Das neue Team des Unternehmens umfasst Ernennungen in den Bereichen Geschäftsleitung, Maschinenbetrieb, Grafikdesign, Logistik und Verwaltung. Die Wahl von Leamington Spa als erstem Standort im Vereinigten Königreich unterstützt die zukünftigen Wachstumspläne des Unternehmens und seine Vision, Marktführer im Vereinigten Königreich zu werden.Im Rahmen der Veranstaltung „Global West Midlands" wird die WMGC die einzigartigen Stärken des am schnellsten wachsenden regionalen Technologieclusters im Vereinigten Königreich aufzeigen, der derzeit einen Wert von 15,3 Mrd. Pfund hat. Die West Midlands sind nicht nur führend in Großbritannien im Bereich aufstrebender Technologien, sondern auch eine Brutstätte für Fachkräfte und wurden kürzlich vom unabhängigen Telekommunikationsanalysten Umlaut als die am besten vernetzte Region Großbritanniens ausgezeichnet.Das Veranstaltungsprogramm umfasst Podiumsdiskussionen mit Experten, interessante Inhalte und Vorführungen neuer Technologien, die sechs Schlüsselbereiche abdecken, in denen die Region weltweit wettbewerbsfähig ist. Diese sind:- Fortschrittliche Technologien- Zukünftige Mobilität & Batterietechnologie- CleanTech- CreaTech- ProfTech- MedTechZu den bereits bestätigten Rednern gehören führende Branchenexperten wie Jason Daniels, Chief Digital Officer bei Fujitsu UK; Marc Manns, Global Head of Connected Car bei TATA Technologies; Sarah Walker, Managing Director (Large Enterprise) und Adele Every, Managing Director for Public Sector bei Cisco; Dr. Zoë Webster, AI Director und Lisa Perkins, Director (Research & Innovation) bei BT; Emma Haynes, Partnerships Director beim UK Telecoms Lab in Solihull und Colin Tucker, Vorsitzender von Novocomms und ehemaliger CTO bei Orange.Zu den weiteren Aktivitäten von Global West Midlands während der Birmingham Tech Week gehören eine Reihe sektorbezogener Veranstaltungen zu den Themen Kreativ- und Digitaltechnologien, datengesteuerte Gesundheitsfürsorge, BPFS, zukünftige Mobilität und Besucherwirtschaft sowie Touren durch die West Midlands für internationale Delegationen, darunter Mitteleuropa und die USA.Im Wirtschaftsjahr 2022/23 war der Technologie- und Digitalsektor der Sektor, der die meisten ausländischen Direktinvestitionen in die West Midlands anzog, was zu 17 neuen Projekten führte. Nach dem kürzlich vereinbarten „Deeper Devolution Deal" werden die Bemühungen der Region, mehr technologieorientierte ausländische Direktinvestitionen in die Region zu holen, durch die gemeinsame Entwicklung einer internationalen Strategie durch die WMGC und das Ministerium für Wirtschaft und Handel der britischen Regierung unterstützt. Als offizielle Investitionsförderungsagentur der Region bietet WMGC Investoren in den West Midlands ein maßgeschneidertes Unterstützungspaket, das es ihnen ermöglicht, neue Möglichkeiten zu erschließen und ihre Wachstumsambitionen zu verwirklichen.Andy Street, Bürgermeister der West Midlands, sagte dazu:„Ein Jahr nachdem wir die Welt in unserer Region zu den spektakulären Commonwealth-Spielen Birmingham 2022 willkommen geheißen haben, ist es wunderbar, eine neue Gelegenheit zu haben, der globalen Geschäftswelt zu zeigen, was wir alles zu bieten haben.Unser Gespür für Innovation ist ein Teil unseres Erbes und liegt in der DNA der Menschen in unserer Region. Wir sind auch die Heimat des am schnellsten wachsenden Technologiesektors im Vereinigten Königreich. Es ist schön zu sehen, dass unsere Stärken von ehrgeizigen Global Playern wie NOMOQ erkannt werden.Die Birmingham Tech Week hat eine zunehmend globale Reichweite, und ich freue mich auf eine zweifellos inspirierende Reihe von Veranstaltungen, die zu Geschäften, Beziehungen und Möglichkeiten führen werden, von denen wir alle in den kommenden Monaten und Jahren profitieren werden."Neil Rami, CEO der West Midlands Growth Company, merkte dazu an:„Wir freuen uns darauf, die internationale Gemeinschaft in der Region zur Global West Midlands willkommen zu heißen, die zeigen wird, wie unser Technologiesektor Entwicklungen anführt, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu verändern. Mit einer einzigartigen Kombination aus erstklassigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, spezialisierten Fachkräften und Unterstützung durch den öffentlichen Sektor sind die West Midlands bereits ein bevorzugter Standort für globale Tech-Schwergewichte - von Tata Technologies bis Siemens. Unsere kommende internationale Strategie wird es uns ermöglichen, dieses Potenzial auf die nächste Stufe zu heben."Peter Stein, CEO von NOMOQ, sagte:„Wir freuen uns, unser neues britisches Team in der NOMOQ-Familie willkommen zu heißen, während wir weiteres Wachstum anstreben. Leamington Spa in den West Midlands ist der ideale Standort für uns, und wir sind stolz darauf, in die Region zu investieren und vor allem Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.Unser Team ist gut gerüstet und einsatzbereit! Wir freuen uns darauf, mehr Getränkehersteller mit qualitativ hochwertigen Dosen zu versorgen, die mit Millionen von Farben und Schattierungen digital bedruckt werden, ohne dass es eine Mindestbestellmenge gibt, was bei knappen Kassen, begrenzter Lagerhaltung oder atemberaubenden Sonderprojekten hilfreich ist."West Midlands Growth CompanyDie West Midlands Growth Company hilft der Region, sich auf nationaler und internationaler Ebene einen Namen zu machen. West Midlands Growth CompanyDie West Midlands Growth Company hilft der Region, sich auf nationaler und internationaler Ebene einen Namen zu machen. Ihr Hauptziel ist es, Investitionen, Arbeitsplätze, Besucher und Unternehmen in die West Midlands zu bringen. Die West Midlands Growth Company konzentriert sich auf die WMCA-Gebiete Greater Birmingham und Solihull, Coventry und Warwickshire sowie das Black Country.