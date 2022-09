Neue „Schläferaktien“ identifiziert von „Aktien Spezialwerte“: 3U Holding -Aktie hat in den letzten zwei Wochen +55,3% zugelegt.

Weitere Suchergebnisse zu "3U Holding":

3U Holding, KHD Humboldt Deutz, Haier Smart Home, sogenannte „Schläferaktien“ stellen für „Aktien Spezialwerte“ eine spannende Investmentstory dar. Warum? Anhand der erfolgreichen Identofikation von 3 U Holding erläutern die Spezialisten vom „Aktien Spezialwerte“ Börsenbrief, worum es bei solchen sogenannten Schläferaktien geht. Und warum manchmal Geduld nötig ist.

3U Holding Aktie mit 55% in zwei Wochen – typisches Beispiel für die von „Aktien Spezialwerte“ empfohlenen „Schläferaktien“

Der Grund: am Wochenende wurde der Verkauf der weclapp SE für eine Equity-Bewertung des gesamten Unternehmens von 227 Mio. Euro bekannt gegeben, was erhebliche Werte freisetzt. Daraufhin sprang der Kurs am Montag um 46,1% nach oben. Wir nennen Titel, die das Potenzial haben, „über Nacht“ sehr große Kurssprünge zu machen, Schläferaktien. Aktien dieser Art sind vor ihren Kurssprüngen meist aus vielerlei Gründen unbeliebt. Die Mehrheit der Anleger halten sie für obskur, aber bei vorurteilsfreier Analyse zeigt sich meist eine klare fundamentale Unterbewertung. Dennoch gibt es meist nachvollziehbare (und manchmal auch gute) Gründe, warum die Masse der Anleger ungern in diesen Titeln investiert ist. Fast immer fehlt es an einem offensichtlich bevorstehenden „Triggerevent“.

Oder es handelt sich um Gemischtwarenläden ohne überzeugende „Equity Story“ oder das Management macht einen sperrigen Eindruck oder die Branche erscheint alles andere als sexy, etc., etc. Die Kurse von Schläferaktien zeigen oft über Jahre hinweg wenig Dynamik, was psychologische Gründe dafür liefert, warum diese Titel häufig gemieden werden. Der Chart sendet keine Kaufsignale und die eingesetzten Mittel scheinen „totes Kapital“ zu sein, so dass es den wenigsten Anlegern Freude macht, sich mit diesen Unternehmen zu beschäftigen. Eine echte Schläferaktie ist daran zu erkennen, dass die angeführten Gegenargumente zunächst einleuchtend klingen, sich bei genauerer Analyse aber als nicht wirklich stichhaltig, bzw. wenig gewichtig herausstellen.

Wir mögen Schläferaktien und haben sie in der Vergangenheit häufig empfohlen. Sie sollten nicht unterschätzt werden. Heiler Software brachte unserer Empfehlungsliste ein Gesatmtplus von +450%. Lange hat sich niemand für dieses unterbewertete Softwareunternehmen interessiert, bis dann nach einem eher langweiligen Kursverlauf über Nacht ein Übernahmeangebot mit einem Aufschlag von +173% auf den letzten Börsenkurs vorgelegt wurde. Ähnlich die kleine Softwareschmiede Softship, die nach einem Übernahmeangebot schließlich mit einem Plus von +1.888% unsere Empfehlungsliste verließ. Nicht selten schlittern Schläferaktien auch in ein Delisting. Die Catalis-Aktie wollte lange niemand so recht haben, bis nach einer Delisting-Ankündigung doch einigen Anlegern aufging, dass bei dem Compuertspieleentwickler ein Triggerevent naht, so dass sich der Titel binnen weniger Monate auf 44,50 Euro (letzter Kurs vor dem Delisting im Juni 2018) fast verdoppelte. Eineinhalb Jahre später wurde Catalis für 105 Euro je Aktie von einer Private Equity Gesellschaft übernommen, was unseren Lesern ein Gesamtplus von +683% brachte.

Auch IMW Immobilien war eine Schläferaktie.

Wer unserem Rat folgte, das Papier über das Delisting hinaus zu halten (letzter Kurs 6,61 Euro), erhielt bei der lange Zeit dividendenlosen Aktie erst einmal eine satte Ausschüttung von 3,00 Euro je Aktie, um am Ende im Rahmen eines SqueezeOuts mit weiteren 20,02 Euro abgefunden zu werden und so einen Gesamtgewinn von +524% einzufahren. Ähnlich verkannt wurden lange Zeit die enormen Werte des Nagarro-Teilkonzerns in der Allgeier-Gruppe, bis die Abspaltung hier hohe Gewinne ermöglichte (allein die Nagarro-Position brachte unseren Lesern +446%).

Natürlich besteht immer die Gefahr, dass sich manch vermeintliche Schläferaktie tatsächlich als nichts anderes als eine sogenannte „value trap“ herausstellt, bei der sich die Unterbewertung nie auflöst, weil sie in Wirklichkeit nicht existiert. Daher gilt es, nur mit ausreichenden Wertpuffern zu investieren, um in solchen Fällen keine allzu großen permanenten Verluste einzufahren (die vermeintliche Schläferaktie Caltagirone Editore zum Beispiel, die nie zündete, konnten wir nach viereinhalb Jahren ergebnislosen Haltens immerhin noch mit kleinem Plus verkaufen). Natürlich wird es in jeder Investorenlaufbahn auch die eine oder andere „value trap“ geben, aber da erfolgreiches Agieren am Aktienmarkt ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten ist, lohnen sich Schläferaktien langfristig auf jeden Fall, wenn eine sehr rigide Titelauswahl dazu führt, dass nur wenige Investmentideen nicht aufgehen (und dann auch nur vergleichsweise geringe Schäden verursachen), wogegen die Mehrzahl bei möglichst geringen Abwärtsrisiken größere versteckte Chancen bieten.

In die Kategorie Schläferaktien fallen auf unserer aktuellen Empfehlungsliste auch Orbis (Chance auf Squeeze-Out oder Komplettverkauf), Heliad & FinLab (eventueller Triggerevent bei flatex, bzw. Wertrealisierungstrigger nahe der jeweiligen NAVs) sowie Allgeier (weitere Abspaltung mgm technology partners und/oder Evora in einigen Jahren).

Als Schläferaktien in Reinform sehen wir KHD Humboldt (Chance auf Squeeze-Out zu einem Preis deutlich über dem aktuellen Kursniveau) sowie Haier Smart Home (Chance auf künftige Konvertierung der D-Aktie in die H-Aktie).

Vor dem Hintergrund des sehr schwachen Börsenumfelds seit Jahresbeginn machte (ebenso wie das Halten von 3U bis zum vergangenen Wochenende) auch das Halten von KHD und Haier bislang wenig Spaß, aber langfristig sollten diese Titel ausgehend von den aktuellen Kursniveaus ohne besondere Vorkommnisse bereits ordentliche Wertpotenziale bieten. Realisiert sich eines Tages die von uns gesehene zusätzliche Optionalität dieser Schläferaktien, können sich diese Titel im positiven Fall auch über Nacht verdoppeln. Nach solchen Chancen-/Risikoprofilen sollten Anlegern suchen.

Freundliche Börsentage wünscht Ihnen Ihr

Raimund Klapdor



