Neue Protelion-Partnerschaft bringt innovative Cyber-Lösungen nach Italien

Berlin (ots/PRNewswire) -Protelion, ein erstklassiger Anbieter innovativer Cyber-Sicherheitslösungen, gab bekannt, dass es eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Omicron Group unterzeichnet hat. Die Partnerschaft wird italienischen Kunden dabei helfen, mit bahnbrechenden Cyber-Lösungen auf die komplexen computertechnischen Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung zu reagieren.Die schnelle Digitalisierung hat das traditionelle Paradigma der Informationssicherheit drastisch verändert. Statt netzwerkorientierter Sicherheit, die zum Schutz von Büronetzwerken und Rechenzentren entwickelt wurde, benötigt die digital vernetzte Welt Sicherheitssysteme, um verteilte Benutzer und Geräte unabhängig von ihren Standorten zu schützen. Die Cyber-Lösungen von Protelion sind so konzipiert, dass sie diese Herausforderung bewältigen und dabei Schutz, Flexibilität und Leistung mit einem einzigartigen Ansatz kombinieren, der eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs beinhaltet.Die Verschlüsselung des Datenverkehrs erfolgt bei den Protelion-Lösungen direkt innerhalb des LANs, was das System zum ultimativen Schutz gegen Insiderbedrohungen macht. Darüber hinaus gewährleisten Protelion-Lösungen eine nahtlose und zuverlässige Konnektivität, und ein innovatives Key-Managementsystem sorgt für einen absoluten Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen.„Protelion freut sich sehr, diese Partnerschaft mit der Omicron Group bekanntzugeben, welche die umfassende Erfahrung und das Fachwissen der Omicron Group bei der Bereitstellung erfolgreicher komplexer Sicherheitsprojekte für Kunden mit unseren Lösungen kombiniert", betonte Josef Waclaw, CEO von Protelion.„Diese Partnerschaft erfüllt eine gemeinsame Vision: Wir möchten unseren Kunden sichere und belastbare Technologieinfrastrukturen bieten, die in der Lage sind, jeden Cyberangriff überall und jederzeit bewältigen zu können. Gemeinsam mit Protelion möchten wir Unternehmen in Italien dabei unterstützen, ihre Daten und strategischen Geschäftsinformationen zu schützen", sagte Luigi Cattaneo, Vorsitzender von Omicron.Informationen zu ProtelionProtelion hat erkannt, dass Sicherheit neu definiert werden muss. Seine Sicherheitsplattform kombiniert eine verbesserte Sicherheit, Flexibilität und Leistung durch den nahtlosen Schutz von vielschichtigen und verteilten Netzwerken.Protelion-Lösungen unterstützen die Netzwerksegmentierung; Kunden können ihre bestehenden Altsysteme schnell und effektiv sichern, indem sie Protelions Lösungen überlagern, um bei einer minimalen Unterbrechung eine signifikante Sicherheitsverbesserung zu erzielen. Weitere Informationen: https://bit.ly/43uvEd8Informationen zur Omicron GroupDie Omicron Group ist ein führender italienischer Dienstleister für digitale Beratung und Informationstechnologie. Mit Niederlassungen im gesamten Land und innerhalb von ganz Europa ist das Unternehmen seit mehr als 40 Jahren der Systemintegrator des Vertrauens für mittlere und große Unternehmen in den Bereichen Bankwesen und Versicherungen, Fertigung, Telekommunikation und Dienstleistungen. Weitere Informationen: https://bit.ly/3INDarx