Neue Petition bringt Trophäenjagd zurück auf die Tagesordnung des Europäischen Parlaments

Brüssel and Berlin (ots/PRNewswire) -HSI/Europa übergibt 48.226 Unterschriften mit der Forderung nach EU-Maßnahmen gegen die Einfuhr von JagdtrophäenHumane Society International/Europa hat gestern dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments eine Petition übergeben (http://www.hsi.org/notinmyworld), die von weltweit fast 50.000 Bürger*innen unterzeichnet wurde und die EU auffordert, Maßnahmen gegen den Jagdtrophäenhandel zu ergreifen. Die Petition enthält konkrete vorläufige politische Empfehlungen zur Verschärfung der bestehenden EU-Vorschriften für Jagdtrophäen, solange kein Verbot für deren Ein- und Ausfuhr besteht.Ikonische Tierarten wie Löwen, Nashörner und Elefanten werden getötet und dann in die EU importiert und aus der EU geliefert, was der EU den traurigen Titel des zweitgrößten Importeurs von Tiertrophäen in der Welt einbringt (https://www.hsi.org/news-media/eu-second-largest-trophy-hunting-importer-de/?lang=de). Das Europäische Parlament ist in einer guten Position, um das wiederholte Versagen der EU bei der ordnungsgemäßen Umsetzung bestehender gesetzlicher Schutzmaßnahmen anzugehen.Dr. Joanna Swabe, Senior Director of Public Affairs bei HSI/Europe, sagte: Wir haben es sehr geschätzt, dass wir unsere Redezeit im Petitionsausschuss (https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/peti-committee-meeting_20221130-1000-COMMITTEE-PETI-2) (10:28:50) nutzen konnten, um die umstrittenen und überholten Behauptungen der Europäischen Kommission zu widerlegen, dass die "gut regulierte" Trophäenjagd sowohl für die Erhaltung der Wildtiere als auch für den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinschaften von Vorteil sei. Es ist bedauerlich, dass sie bisher den Falschaussagen der Befürworter der Trophäenjagd glauben schenkten, anstatt die sich häufenden Beweise für die Bewertung heranzuziehen, dass das Töten bedrohter und gefährdeter Arten zum Vergnügen dem Artenschutz schadet und tatsächlich zu einer zunehmenden Ungleichheit des Wohlstands beitragen kann. Wir sind enttäuscht, dass auch der kürzlich angenommene überarbeitete EU-Aktionsplan gegen den illegalen Wildtierhandel die "gut geführte Trophäenjagd" als eine nachhaltige Einkommensform aufführt. Wir lehnen diese Charakterisierung entschieden ab."HSI/Europe begrüßt wiederum die jüngste Verpflichtung im überarbeiteten EU-Aktionsplan (https://www.hsi.org/news-media/eu-gets-serious-about-combating-illegal-wildlife-trade-with-new-action-plan/) gegen den Wildtierhandel, die Einfuhr von Jagdtrophäen genauer zu prüfen und die Entscheidungsfindung bezüglich Länder-Arten-Kombinationen transparenter zu gestalten. Der Aktionsplan besagt auch, dass die Kommission erwägen wird, die EU-Rechtsvorschrift, wonach Jagdtrophäen von einer Einfuhrgenehmigung begleitet sein müssen, auf weitere Arten auszuweiten.Die Petition von HSI/Europe an das Europäische Parlament - ebenso wie die jüngsten öffentlichen Meinungsumfragen (https://www.hsi.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-eu-trophy-hunting-poll.pdf) und unsere verschiedenen Beiträge zu den Konsultationen der Kommission mit den Interessengruppen - verdeutlicht nicht nur die dringende Notwendigkeit dieser zusätzlichen Handelsschutzmaßnahmen aus Gründen des Tierschutzes, der Arterhaltung und der Biodiversität, sondern auch aufgrund der Öffentlichkeit, die mit großer Mehrheit fordert , dass die EU unverzüglich Maßnahmen ergreift, um die Einfuhr von Jagdtrophäen, im Einklang mit dem geltenden Vorsorgeansatz im Artenschutz, zu verbieten.Humane Society International (HSI) setzt sich in mehr als 50 Ländern für das Wohl der Tiere ein. Wir arbeiten rund um den Globus für die Stärkung der Beziehung zwischen Mensch und Tier, die Rettung und den Schutz von Hunden und Katzen, die Verbesserung des Tierwohls von sogenannten Nutztieren, den Schutz von Wildtieren, die Förderung tierleidfreier Versuche und Forschung, die schnelle Hilfe bei Katastrophen und die Bekämpfung von Tierquälerei in all ihren Formen.Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit unter hsi.org. presse@hsi-europe.org
Pressekontakt:
Eva-Maria Heinen
+49 (0) 160 94491788
presse@hsi-europe.org