Neue Perspektiven für die LEG Immobilien Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Die Lage der LEG Immobilien-Aktie ist momentan schlecht, da der gleitende Durchschnittskurs laut GD200 bei 68,52 liegt und der Aktienkurs bei 51,98 EUR um -24,14 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Zudem ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 63,41 und entspricht somit einer Abweichung von -18.03 gegenüber dem aktuellen Kurs. Diese Kombination resultiert in einer schlechten Bewertung für die Aktie innerhalb dieses Zeitraums.

DIVIDENDENZAHLUNGEN: Wie gut performt LEG Immobilien im Vergleich zur Branche?

Die LEG Immobilien Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,1% und ein Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs im Wert von 8,08, was auf eine potenzielle Wertsteigerung hinweist. Aufgrund der konsequenten Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie konnte das Unternehmen in den letzten Jahren an Stärke...