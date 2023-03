Neue Perspektiven für das Areal um die alte Güterhalle in Mainz Kastel - Gericht spricht Stadt Wiesbaden Recht auf Ausübung des Vorkaufsrechts ab

Mainz (ots) -Lange wurde um die Zukunft der alten Güterhalle und des daran grenzenden Areals in Mainz Kastel gerungen. Nun entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden: Die Entwicklung des 17.000 m² großen Grundstücks übernimmt die in Bad Soden ansässige Wohnen & Leben AG. Die Projektentwickler hatten 2016 das Areal erworben mit dem Ziel, die Güterhalle in eine Event-Location umzubauen. Darüber hinaus - so das Ergebnis einer ersten Machbarkeitsstudie - könnte auf dem Areal ein Hotel sowie ein Parkhaus entstehen. Die Pläne wurden auf Eis gelegt, nachdem die Stadt Wiesbaden den Versuch gestartet hatte, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. "Wir werden nun an unseren Ideen aus dem Jahr 2019 anknüpfen", so Christoph Straube, Vorstand der W&L AG. "Das Potenzial des Areals ist groß und die Bedingungen für eine Veranstaltungsfläche und ein Hotel sind optimal. Wir sind uns aber bewusst, dass jegliche Planungen nur funktionieren, wenn auch die Themen Verkehrsfluss und Parken gelöst sind und sie mit den Rahmenbedingungen des Rheinuferentwicklungskonzept im Einklang stehen." Im nächsten Schritt wird das Unternehmen, das sich auf Grundstückentwicklungen im Rhein Main Gebiet und Nordrhein-Westfalen spezialisiert hat, in den Abstimmungsprozess mit dem Stadtplanungsamt Wiesbaden eintreten.Als zukunftsweisender und stark wachsender Immobilien-Projektentwickler mit Fokus auf Grundstücksentwicklung in Deutschland hat sich die W&L AG über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte als äußerst verlässlicher und kompetenter Partner etabliert. Dies gelang mit einigen vielversprechenden Projekten bei Grundstücksentwicklungen und Bestandsobjekten. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 2011 hat das Unternehmen seinen Sitz in Bad Soden im Taunus.Pressekontakt:Christoph Straube- Vorstand -W&L AGZum Quellenpark 2965812 Bad SodenMobil: 0172 / 9915955Email: straube@wl.agwww.wl.agOriginal-Content von: W&L AG, übermittelt durch news aktuell