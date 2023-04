Neue Partnerschaft: CRIF integriert digitale Ident-Verfahren von WebID / Gebündelte Expertise zur Verbesserung des Kundenerlebnisses beim digitalen Onboarding

Hamburg (ots) -WebID Solutions und CRIF Deutschland verkünden strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Banking, Financial Service, Mobility, Telecommunication, eCommerce, eHealth & InsureTech sowie eSport, Gaming und Entertainment. WebID Solutions bietet Unternehmen Softwarelösungen, mit denen Kunden komfortabel, sicher und reibungslos identifizieren können. Mit der Integration entsprechender Lösungen erweitert CRIF sein maßgeschneidertes Angebot um das zukunftsweisende Portfolio von WebID Solutions und setzt dabei unter anderem auf die hohen Sicherheitsstandards des Branchenpioniers in Sachen Online-Identifikation.Die strategische Zusammenarbeit führt das Leistungsspektrum für Bonitätsprüfungs- und Risikomanagement-Lösungen von CRIF Deutschland mit dem etablierten Produktportfolio der Online-Identifikationsverfahren von WebID Solutions zusammen. So erlauben es die neu entstanden Know-Your-Customer-Prozesse (KYC), Unternehmen zukünftig bei den Herausforderungen des digitalen Onboardings zu unterstützen."Wir freuen uns, mit WebID zusammenzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln, die der wachsenden Nachfrage nach digitalen Onboarding-Diensten gerecht werden. Digitale Vertragsabschlüsse sind inzwischen die wichtigste Kundenschnittstelle für Unternehmen vieler Branchen. Die Identifikationsverfahren von WebID binden wir in unsere Lösung CRIF.Digital ein. Mit CRIF.Digital bieten wir Unternehmen eine Customer-Journey-as-a-Service Lösung, die nach individuellem Bedarf den digitalen Weg ihrer Kunden vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss optimiert. Sei es mit Identifikationslösungen, Risikobewertungen, Betrugsprävention sowie Open-Banking-Schnittstellen. Unternehmen wählen die komplette Plattformlösung oder die Module, die sie benötigen und integrieren sie in die bestehenden Prozesse", sagt Dr. Frank Schlein, CEO von CRIF Deutschland.Die Kooperation mit WebID ermöglicht es CRIF Deutschland ab sofort einen weiteren wichtigen Baustein im Identifizierungsprozess anzubieten. So wird die Zusammenarbeit ein neues Maß an Sicherheit und Komfort gewährleisten, was zu einer nahtlosen und effizienteren Kundenerfahrung führen soll. Das Angebot entsprechender Lösungen ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe und Branche verfügbar.Ein namhaftes eCommerce-Unternehmen im gehobenen Marktsegment setzt bereits im Zuge des Weiteren erfolgreichen Wachstums auf die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen."Wir sind stolz darauf, dass CRIF Deutschland bei einem so exklusiven Kunden auf die hohen Sicherheitsstandards und reibungslosen Abläufe unserer Online-Identifikationsverfahren vertraut", äußert Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID. "Wir bewegen uns damit in einem Umfeld, in dem die Brisanz von Sicherheit immer spürbarer wird. Gleiches gilt für die steigenden Erwartungen der Kunden. Im Zuge der Kooperation reagieren wir nun parallel auf beide Entwicklungen und erreichen mit unseren Onboarding-Lösungen ein neues Level in diesem Zusammenhang!"Beide Unternehmen begrüßen es, einen weiteren Beitrag zum digitalen Fortschritt in Deutschland leisten zu können und sehen das Potenzial der Zusammenarbeit auch auf globaler Ebene.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF GmbH, übermittelt durch news aktuell