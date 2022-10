Neue MolecuLight-Daten von mehr als 2.000 Patienten werden auf der SAWC Fall 2022 Konferenz vorgestellt

Toronto und Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die MolecuLight-Wundbildgebungsplattform liefert neue klinische Erkenntnisse, die eine verbesserte klinische Entscheidungsfindung und bessere Patientenergebnisse belegenMolecuLight Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=113239629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D4140201489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc&a=MolecuLight+Inc)., führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in Wunden, gibt bekannt, dass neue MolecuLight-Daten von über 2.000 Patienten auf dem Symposium on Advanced Wound Care (SAWC) Fall 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=3485481055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D752110018%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sawcfall.com%252F%26a%3DSymposium%2Bon%2BAdvanced%2BWound%2BCare%2B(SAWC)%2BFall%2B2022&a=Symposium+on+Advanced+Wound+Care+(SAWC)+Fall+2022) vorgestellt werden. Die Daten werden in einer Kombination aus sieben klinischen Postern und drei klinischen Vorträgen und Workshops präsentiert. Die internationale Konferenz findet vom 13. bis 16. Oktober 2022 in Las Vegas, Nevada, statt und ist eines der größten multidisziplinären Treffen von Wundpflegeexperten weltweit.„Wir sind begeistert, dass unsere Kunden diese Woche auf der SAWC Fall die Ergebnisse von über 2.000 Patienten, die mit der MolecuLight-Bildgebungsplattform untersucht wurden, präsentieren", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Diese Menge an klinischer Evidenz ist beispiellos für ein Wundbildgebungsgerät und veranschaulicht den bedeutenden Nutzen, den die MolecuLight i:X- und DX-Geräte in der gesamten Bandbreite der Pflegeeinrichtungen bieten. Besonders stolz bin ich auf die erstaunliche Verbesserung der klinischen Ergebnisse bei gefährdeten Patientengruppen, wenn Kliniker die MolecuLight-Geräte einsetzen. Dazu gehören ältere als auch Menschen mit Behinderungen in der Langzeitpflege und in qualifizierten Pflegeeinrichtungen sowie Studien, in denen MolecuLight bei Patientengruppen mit unterschiedlichen Hautpigmentierungen eingesetzt wird."„Meine Organisation ist in mehreren Bundesstaaten im Bereich der Wundversorgung für Langzeitpflege und Fachpflege tätig. Das MolecuLight-Verfahren ist für unsere Wundpflegeexperten ein Standardverfahren, da es uns unübertroffene Einblicke in die Entscheidungsfindung bietet", sagt Martha R. Kelso, CEO von Wound Care Plus, LLC. „Ich werde auf der SAWC unsere Erkenntnisse aus der Praxis und die dokumentierten Ergebnisse der Anwendung von MolecuLight vorstellen, einschließlich der Verbesserung der Wundheilungsraten und der Verringerung des Antibiotikaverbrauchs. Darüber hinaus war ein deutlicher Rückgang von Patienten mit schweren infektionsbedingten Komplikationen (Zellulitis, Sepsis, Osteomyelitis oder wundenbedingte Krankenhausaufenthalte) zu verzeichnen, ohne dass der Einsatz systemischer Antibiotika zunahm. Die Verbesserung der Ergebnisse für diese gefährdete Bevölkerungsgruppe durch den Einsatz dieses Bildgebungsgeräts ist äußerst beeindruckend und wird dringend benötigt."Ein Beitrag zu MolecuLight mit dem Titel Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging von Dr. Jonathan Johnson, MD MBA CWSP, Medical Director at Comprehensive Wound Care Services and Capital Aesthetic & Laser Center, Washington DC, wurde als einer der vier bestbewerteten Abstracts ausgewählt. Dies ist die fünfte SWAC-Tagung in Folge, bei der ein Abstract über die Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung und der Patientenergebnisse durch den Einsatz der bakteriellen Detektionstechnologie von MolecuLight diese Auszeichnung erhalten hat. „Es ist bekannt, dass es bei Patienten mit niedriger und hoher Hautpigmentierung unterschiedliche Wundheilungsergebnisse und Amputationsraten gibt. Die Fluoreszenz-Bildgebung mit MolecuLight ermöglichte es den Ärzten, im Vergleich zur klinischen Standardbeurteilung mehr gefährdete oder klinisch infizierte Wunden in allen Hauttönen zu identifizieren", sagt Dr. Johnson. „Dieser Vorteil war bei Patienten mit der stärksten Hautpigmentierung am stärksten ausgeprägt, bei denen die Sensitivität für die Erkennung von bakteriellen Belastungen unter Verwendung von klinischen Standardzeichen und -symptomen allein nur 3 % betrug. Dieser Wert erhöhte sich um das Zwölffache, wenn MolecuLight verwendet wurde. Diese Ergebnisse sind beeindruckend und ein gutes Zeichen für die Fähigkeit dieser Modalität, die Messlatte für die diagnostische Bildgebung in rassisch unterschiedlichen Patientengruppen höher zu legen. Dies unterstützt unsere Bemühungen, Ungleichheiten, die sich auf die Gesundheitsergebnisse auswirken, zu erkennen und abzubauen."Die klinische Präsentation und Poster (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=4183247858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D2472448254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmoleculight.box.com%252Fs%252F4pmowmzakgllsoi7t4vrn517zvxt3e0i%26a%3Dclinical%2Bpresentation%2Band%2Bposters&a=klinische+Pr%C3%A4sentation+und+Poster) mit dem MolecuLight i:X und DX der SAWC Fall 2022 sind wie folgt:a) KLINISCHE PRÄSENTATIONEN- Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging Dr. Jonathan Johnson, MD, MBA, CWSP Advanced Clinical Practice & Emerging Research (SAWC Oral Abstracts), Samstag, 15. Oktober 2022, 9:00 - 10:00 Uhr, Julius 1-4- Breaking Biases with Wound Imaging: Racial Disparities and Vulnerable Population Quality of Care Moderatorin Dot Weir, RN, CWON, CWS und Referenten Martha Kelso, RN, HBOT, Dr. Jonathan Johnson, MD, MBA, CWSP, Dr. Charles A. Andersen, MD, FACS, MAPWCA und Dr. Alton Johnson Jr., DPM, FACPM, DABPM, CWSP Innovation Theater Workshop, Sonntag, 16. Oktober 2022, 7:45 - 9:00 Uhr, Milano VII-VIII- Shining a Light on Bold Ideas in Wound Care Imaging bacterial load in complex wound patients: Outcomes analysis of healing, infections, and life-threatening complications Martha Kelso, CEO, Wound Care Plus, LLC Innovation Spotlight, Sonntag, 16. Oktober 2022, 11:20 - 12:20 Uhr, Milano V-VIb) KLINISCHE POSTER- Poster# PI-026 Fluorescence imaging prompts more thorough debridement of bacteria & biofilm: Real world data from 1000 wound assessments across 36 states Ashley Jacob*, BSN RN; Laura M. Jones*, PhD; Nathan Krehbiel*, BSN RN; Audrey Moyer-Harris*, BSN RN MBA CWS; Alyssa McAtee, PT, DPT; Isabel Baker, BSN RN, WCC, OMS*; Monique Y. Rennie*, PhD Poster hier herunterladen- Poster# CR-018 Impact of fluorescence imaging of bacterial presence, location, and load on wound healing, infections & hospitalizations: retrospective analysis of 193 wounds from Medicare patients Martha R. Kelso, RN HBOT Poster hier herunterladen- Poster# CR-002 Point-of-Care Fluorescence Imaging Reveals Extent of Chronic Inhibitory Bacterial Load in Diabetic Foot Ulcers Thomas E. Serena, MD FACS; David Armstrong, DPM MD PhD, Michael E. Edmonds Poster hier herunterladen- Poster# CR-017 Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging Jonathan Johnson, MD MBA CWSP; Alton Johnson Jr., DPM FACPM DABPM CWSP; Charles Andersen, MD FACS; Martha R. Kelso, RN HBOT; Alisha Oropallo, MD FACS; Thomas E. Serena, MD FACS Poster hier herunterladen- Poster# CR-029 Location matters when sampling a wound: The impact of fluorescence imaging on microbiological findings and its role in diagnostic & antibiotic stewardship Thomas Serena, MD FACS; Philip Bowler, Monique Y. Rennie, PhD Poster hier herunterladen- Poster# PI-003 The Role of Fluorescence Bacterial Scanning in the Identification & Treatment of Intertriginous Bacteria in Diabetic Feet Charles Andersen, MD FACS; Katherine McLeod, RN; Rowena Steffan, RN Poster hier herunterladen- Poster# PI-002 Incorporating clues from imaged wound dressing in high bacterial loads & infection treatment planning Charles Andersen, MD FACS; Katherine McLeod, RN; Rowena Steffan, RN Poster hier herunterladenZusätzlich zu den klinischen Postern und Präsentationen auf der SAWC Fall 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=2593774178&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D2427783778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sawcfall.com%252F%26a%3DSAWC%2BFall%2B2022&a=SAWC+Fall+2022) werden die MolecuLight i:X®- und DX™-Bildgebungsgeräte am MolecuLight-Stand Nr. 434 im Octavius Ballroom (Ebene 3) im Caesars Palace, Las Vegas, NV, zur Vorführung bereitstehen.Die Bildgebungssysteme von MolecuLight i:X® und DX™ sind die einzigen bildgebenden Geräte zur Echtzeiterkennung erhöhter Bakterienbelastung in Wunden, die von der FDA und CE und Health Canada zugelassen sind. Mit unübertroffener klinischer Evidenz, darunter über 60 begutachtete Publikationen und 1.500 Patienten, werden sie von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt.Informationen zu MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=2178989284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D1003551932%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc.&a=MolecuLight+Inc.) ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebungsverfahren, das eine patentierte Plattformtechnologie für Fluoreszenz-Bildgebung entwickelt hat und auf mehreren klinischen Märkten vertreibt. Die kommerziellen Geräte von MolecuLight, zu denen die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i:X® und DX™ und deren Zubehör gehören, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den Echtzeit-Nachweis und die Lokalisierung von Bakterienlast in Wunden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=908213820&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D345869297%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fvisualize-bacteria%252F%26a%3Dreal-time%2Bdetection%2Band%2Blocalization%2Bof%2Bbacterial%2Bload%2Bin%2Bwounds&a=Echtzeit-Nachweis+und+die+Lokalisierung+von+Bakterienlast+in+Wunden) und die digitale Wundmessung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=3345943197&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D316208636%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Fdigital-measurement-of-wound-area-length-width-and-depth%252F%26a%3Ddigital%2Bwound%2Bmeasurement&a=digitale+Wundmessung). MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=863836547&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D1990792009%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252Freimbursement%252F%26a%3Dreimbursement%2Bpathway&a=R%C3%BCckverg%C3%BCtungsprogramm). Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung einer „Fluoreszenz-Bildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department, HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification, APC). Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Rob SandlerChief Marketing OfficerMolecuLight Inc.Tel. +1.647.362.4684rsandler@moleculight.comwww.moleculight.com